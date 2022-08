Éxito rotundo en la 'Exaltación de Cangrejo' de Herrera de Pisuerga: "No se cabía en ningún lado"

Tras dos años sin poder celebrarse la tradicional 'Exaltación del Cangrejo' en Herrera de Pisuerga, la gente ha respondido con creces abarrotando la Plaza Mayor y calles colindantes de la localidad, con visitantes llegados de diferentes lugares de toda España que disfrutaron durante los días 5, 6 y 7 de agosto de buena música y el cangrejo en todas sus modalidades.

El alcalde de la localidad palentina, Francisco Javier Fernández Ortega, ha mostrado el entusiasmo tras unas fiestas celebradas en un ambiente de concordia y que superaron cualquier espectactiva inicial. "Fue un éxito total. Ha habido una gran afluencia, nos ha sorprendido hasta a nosotros, no se cabía en ningún lado". Y es que el cangrejo ha atraído a visitantes de otros lugares de la geografía española. "Han venido autobuses desde Santander, Burgos, Valladolid o Palencia. La gente tenía muchas ganas de fiesta tras dos años sin festejos".

Al mismo tiempo, los 600 metros que abarcan las zonas más concurridas estaban repletas de gente: "No se podía andar ni por la plaza ni por las tres calles principales". Un éxito que no es casualidad ya que la organización y el programa fue cuidado con mucho mimo para devolver el cariño a los cerca de 2.000 herrerenses que residen en el pueblo. Además, todo estuvo a favor para vivir unas fiestas para el recuerdo. "Mejor no ha podido salir. El tiempo ha acompañado, se pudo quemar las fallas y han salido todos contentos", ha subrayado el edil.

Tras finalizar las fiestas la gente ha agradecido a los organizadores el despliegue para poder retornar a sus tres días grandes: "Después de dos años nos hemos esmerado. Las orquestas fueron muy buenas, el ambiente buenísimo y todo muy bien organizado. Tras el parón forzado por la pandemia ha merecido la pena esperar", han inidicado varios vecinos. "La gente estaba muy contenta. A pesar de que se esperaba menos gente, no ha habido problemas de tráfico ni falta de lugares para aparcar".

En este ambiente, tampoco hubo que lamentar ningún contratiempo ni incidencia. "Hubo algún corte, tropiezo o mareo, pero no ha habido ninguna agresión o incidente grave. Metimos varios miembros de seguridad para evitarlo", ha sentenciado Francisco Javier Fernández.

Sigue los temas que te interesan