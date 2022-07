Lalanda dimitió porque la gestora de Vox Palencia "estaba obsoleta"

Noticias relacionadas Dimite Sonia Lalanda como presidenta de la gestora de Vox Palencia

La expresidenta de la gestora Vox Palencia, Sonia Lalanda, afirmó que su decisión de "dar un paso atrás" tiene como objetivo que la formación de Santiago Abascal pueda tener un nuevo presidente provincial y salga un nuevo equipo directivo en forma de Comité Ejecutivo Provincial, todo ello para afrontar con la "mayor fortaleza" las elecciones de 2023. A partir de este momento y con el "pleno respaldo" del partido, señaló que "se va a volcar" en la elaboración de un proyecto para Palencia que sea "valiente, decidido y de futuro".

Afirmó que la actual Comisión Gestora funcionaba desde mediados de 2019, la cual estaba adaptada a un modelo de "partido emergente", sin ninguna representación institucional en Palencia, algo que ha cambiado a fecha de hoy, la cual "ha quedado ya obsoleta ante el crecimiento del partido", dijo.

"No se trata de hacer un programa electoral a cuatro años, porque los de Vox somos gente seria, sino de ofrecer un proyecto con un horizonte de verdad para la Palencia de nuestros hijos y nietos, con la generosidad con la que nuestros antepasados construyeron nuestras iglesias y catedrales. Sabiendo que estaban levantando un edificio que quizá jamás verían terminado".

Por ello, recalcó que su intención, y así lo comprende y respalda el partido, será "volcarse en la elaboración de este proyecto para la ciudad de Palencia y en la formación de un equipo ganador para ponerlo en marcha y ofrecerlo a la ciudad en las elecciones municipales". Algo que resultaría "imposible con una Comisión Gestora", agregó Lalanda.

Se mostró absolutamente convencida de que el Comité Ejecutivo Nacional dotará a Palencia de un presidente provincial en breve, y se contará pronto con un Comité Ejecutivo que seguirá implantando de forma capaz el proyecto de Vox en la provincia.

Recordó que volvió a la política para poner "su granito de arena por su pasión por España y amor a Palencia", quien trasladó que lleva mucho tiempo como palentina, y tres años como concejal - portavoz de Vox, denunciando que Palencia "se está muriendo y que ningún partido político ha ofertado nunca un proyecto de ciudad".

"A estas alturas de la vida, creo que no tengo nada que demostrar a nadie, y que si estoy en política es con la libertad que me otorga el tener mi vida profesional resuelta gracias a muchos años de trabajo. Este es el aval que me permite afirmar que estaré siempre a disposición de mi partido, de mi presidente, Santiago Abascal, y mi secretario general, Javier Ortega-Smith, para ocupar el lugar en el que consideren que puedo ser más útil para Vox, para Palencia y para España", sentenció Lalanda.

Sigue los temas que te interesan