"Siro no se vende, Siro se defiende": Venta de Baños se echa a la calle para clamar contra el cierre de la fábrica

“¡Ea ea ea, Siro no se cierra!”. Con ese grito de guerra al cielo y el puño en alto, los vecinos de la localidad palentina de Venta de Baños desbordaron hoy la Plaza de la Constitución en la primera manifestación de protesta tras el anuncio realizado por Cerealto Siro Foods el pasado 30 de mayo, del cierre de la fábrica venteña de galletas, donde la firma está asentada desde 1971. El buen tiempo favoreció la afluencia masiva de los vecinos, que como aseguró la presidenta del comité de empresa de la factoría dependen mayoritariamente (ella lo cifró en torno al 80 por ciento) del empleo de Siro para poder subsistir.

‘Siro no se vende, Siro se defiende’, ‘¿Dónde está el dinero? En Cevico Navero’, ‘El pueblo no se muere, lo dejáis morir’, ‘¿Dónde están los millones de las subvenciones?’ o ‘Luis Ángel López, vete ya’, en alusión al consejero delegado de la compañía, fueron algunas de las muchas pancartas que exhibieron los venteños, congregados a las puertas del Consistorio del municipio, que también era explícito en su mensaje: ‘El pueblo de Venta de Baños apoya a los trabajadores del Grupo Siro’.

El alcalde de la localidad, José María López, aseguró en declaraciones recogidas por Ical que pedirán “unidad política y sindical” para evitar el cierre de la factoría, y “para que la comarca y el pueblo sigan vivos, dando trabajo a sus ciudadanos y teniendo el comercio y toda la actividad viva y productiva”. “Pediremos a Junta y Gobierno central que estén unidos y se dejen de historias. La política solo vale para ayudar a los que lo necesitamos. Pediremos ayuda a los dos, que pongan los medios y cuanto sea necesario para mantener el empleo en esta comarca”, zanjó.

La emoción y la intensidad de la reclamación se palpaba en el ambiente, en los rostros de hombres y mujeres entregados a una causa en la que les va la vida. Una de las trabajadoras, Francisca Suárez, contaba a Ical que la fábrica, donde ella lleva desempeñando su labor los últimos cinco años, “ha dado oportunidades a mucha gente”, y recordaba cómo, en su caso, le abrió una puerta de luz en “uno de los momentos más duros” de su vida.

La vicepresidenta del comité de empresa, Mónica de la Sierra, fue la encargada de leer un manifiesto en el que agradeció los apoyos recibidos en un momento en el que precisan “más ayuda que nunca”. “Estamos aquí porque queremos luchar hasta el final para que no se cierre la fábrica y para que no se pierda empleo en Venta de Baños, porque queremos trabajar donde llevamos más de cuarenta años haciéndolo, y para reivindicar que una mala gestión de la empresa y su falta de inversión no recaiga sobre los trabajadores”, sentenció.

En su intervención ante los vecinos, el alcalde recalcó su “satisfacción” por ver la plaza “llena” (en realidad los asistentes tenían que escuchar incluso desde el otro lado de la calle, al rebasar el aforo disponible) ante una situación tan “difícil”. “Una vez más estamos unidos con el reto de mantener el empleo en esta localidad y en toda la comarca. Hemos sufrido el cierre de la azucarera, la disminución de los trabajadores del ferrocarril y ahora Siro nos echa un órdago de cierre de todas las fábricas. Vamos a luchar y eso no va a suceder porque lo vamos a impedir, estando todos juntos conseguiremos mantener el empleo de Siro en todas sus fábricas”, subrayó antes de asegurar que Venta de Baños, por su ubicación geográfica, “debe dar vida a la comarca”.

A continuación, la vicepresidenta del comité de empresa señaló que los trabajadores no tienen la culpa de esta situación, ya que “siempre han arrimado el hombro cuando se lo han pedido”. “Cuando la empresa nos ha necesitado, ahí hemos estado trabajando sábados, domingos y festivos. Nos pidieron paz social, se la dimos y crecieron, pero en otro sitio. La empresa es viable, necesitamos una inversión responsable y que la empresa apueste por los trabajadores de Venta de Baños. Seguro que hay otras posibilidades que no impliquen ningún cierre ni las míseras condiciones que proponen. Pero no nos dan más alternativas, solo el cierre de Galletas Siro, y quieren que trabajemos en otras plantas con peores condiciones salariales. Sentimos que nos ofrecen eso para que no aceptemos ningún traslado”, lamentó.

Encuentro con la Junta

Además, en su lectura del manifiesto censuró que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “no se ha dado por aludido hasta ayer sábado”, después de que la empresa anunciara en la noche del viernes la paralización de la producción de todas sus plantas en Castilla y León. “Queremos que nos cuente dónde se han invertido las subvenciones de la Junta hacia Siro, porque nosotros en nuestra fábrica no hemos visto ni un duro. Y que le explique a Carriedo que nosotros no somos solo una fábrica, sino 200 familias afectadas de forma directa, y muchas más de forma indirecta”, clamó antes de que resonara por toda la plaza el grito de ‘Carriedo dimisión’, pidiendo el cese del consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico.

La presidenta del comité de empresa de Siro en Venta de Baños, Mari Mar Rodríguez, explicó que ella, personalmente, desconfía y no se cree “del todo” el anuncio de la retirada del grupo inversor, y consideró como “un órdago” la paralización de la producción en todas las fábricas la próxima semana. “Creo que lo han hecho para paliar la situación que teníamos en nuestra planta. Aunque acuerden un plan de competitividad, y creo que llegarán a un acuerdo, el cierre de la planta de galletas de Venta de Baños lo tienen en mente, y contra eso vamos a luchar”, sentenció antes de hacer hincapié en que a los venteños no se les planteó la posibilidad de decidir si quieren o no un plan de competitividad, sino que se les anunció directamente el cierre de la factoría.

“Quiero que todas las administraciones se impliquen, no podemos cerrarla. Sus cuentas estaban saneadas hasta 2020, y tienen que explicar qué han hecho con el dinero”, afirmó Rodríguez. Según confirmó a Ical, el próximo miércoles protagonizarán una nueva concentración frente a las Cortes Regionales en Valladolid a las 10.00 horas; posteriormente el presidente de la Junta recibirá a los alcaldes de los tres municipios afectados por la paralización de la producción de Siro (Venta de Baños, Aguilar de Campoo y Toro), y en torno a las 11.30 horas Fernández Mañueco se entrevistará con los representantes de los comités de empresa de las factorías. Estos últimos han quedado de hablar antes del encuentro con el presidente de la Junta, para poner en común sus respectivas posiciones, aunque desde Venta de Baños subrayan que su postura pasa exclusivamente por evitar el cierre de la fábrica de la localidad.

