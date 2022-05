Un preso de la cárcel de Dueñas agrede a cuatro funcionarios con escupitajos, patadas y golpes con una radio

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, (APFP) denuncia una nueva agresión en el Centro Penitenciario de Dueñas en Palencia ocurrida el martes. "Eran las 18:15 horas, cuando en el módulo nueve de la prisión, destinado a albergar a internos clasificados en primer grado, se le notifica a un interno de origen árabe, que por orden de la Subdirección de tratamiento tiene que cambiar de celda", señalan desde la asociación.

Inmediatamente, el interno "se niega al cambio de celda y de forma muy agresiva comienza a insultar y amenazar de muerte a los trabajadores penitenciarios y a sus familias, diciendo que no va a cambiar de celda, a la vez que intenta forzar la puerta y la ventana de la misma dando grandes golpes". El preso intenta amotinar al resto de internos del módulo con frases como ”todos juntos, vamos a matarlos y a violar a sus mujeres y a sus hijas”, sin conseguir que lo secunden, según han asegurado en un comunicado.

Los funcionarios del departamento, ante la gran agresividad del interno, "avisaron al jefe de Servicios, que se persona con más funcionarios de servicio en el centro". El jefe de Servicios intentó convencerle para que salga de forma pacífica sin conseguirlo, por lo que se decide su traslado a otro departamento, "ya que el interno amenazaba con autolesionarse o incendiar la celda para que no quede nadie vivo".

Ante estos hechos, el jefe de Servicios ordenó entrar a la celda para trasladarlo al módulo de aislamiento, y evitar así que se autolesione o ponga en peligro la integridad física del resto de internos y trabajadores.

Al abrir la celda, "el interno echó jabón por el suelo y llevaba una radio grande en la mano, a modo de arma contundente, agrediendo a varios funcionarios con escupitajos, patadas y puñetazos con la radio, a la vez que profería gritos como 'voy a matar a alguno de vosotros hoy, y como me queda poco de condena, cuando salga os voy a encontrar' o 'por pegaros no me cae ninguna condena'".

Con gran esfuerzo y "utilizando la fuerza mínima imprescindible" los funcionarios lograron reducir al interno, si bien, "ya había golpeado a cuatro trabajadores del centro que padecían lesiones de diversa consideración, por lo que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del centro, y teniendo que ir uno de ellos al hospital".

APFP ha informado que seguirá exigiendo al Ministerio del Interior un Estatuto propio como marco normativo para los profesionales penitenciarios, el Grupo B para los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes, adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas Taser para evitar las agresiones antes descritas, así como una actualización retributiva con la "equiparación salarial con nuestros compañeros/as de Cataluña, igual trabajo igual salario".

