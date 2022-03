Álvarez descarta que la España vaciada se llene con personas que teletrabajan y apuesta por la industrialización

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, descartó que la España vaciada se pueda llenar con personas que teletrabajan, por lo que apostó por la inversión y la industrialización, que a su juicio simboliza Galletas Gullón en el norte de Palencia y que es medioambientalmente compatible con el territorio. En ese sentido, señaló como acierto el uso "del conjunto de los productos, de un entorno más o menos lejano, para que pueda servir para el desarrollo", según ha informado la agencia Ical.

Durante una visita a la sede de Galletas Gullón en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, Álvarez detalló que cuando ocurren este tipo de fenómenos, "casi siempre las administraciones van por detrás, y en ese sentido, vamos a tener tiempo y oportunidad de poder ver esas necesidades y cómo se pueden arreglar, cómo podemos conseguir que el acceso a la salud o a la vivienda, o las infraestructuras para el desarrollo de la empresa, sobre todo desde el punto de vista de la logística sean óptimas".

"Si no tuviéramos el conflicto de Ucrania y, teniéndolo se puede decir también, creo que España está en un momento óptimo para poder hacer frente a esas necesidades. Tenemos 72.000 millones de euros a fondo perdido, una parte muy importante de esos recursos van a ser invertidos directamente por las administraciones públicas, tanto la local como la autonómica, como la administración estatal y, a mí me parece que no poner la vista en aquellos lugares del país que funcionan y que con más medios podrían funcionar más y mejor, sería un gran error".

Aseguró que se tienen medios para poder hacer frente a las necesidades que se deriven, tanto de los servicios públicos, como por lo que hacen referencia a las infraestructuras públicas, para poder ayudar al desarrollo.

“He pasado tantas veces por esta autovía, veía 'el pueblo de las galletas', porque para mí, Aguilar de Campoo es el 'pueblo de las galletas'. Además, hemos ido viendo cómo Gullón ha ido creciendo y eso ha hecho que, en realidad, aunque no haya estado, conozca bastante, porque siempre he estado al día de cómo iba la empresa. La UGT se siente parte de esta construcción, es decir, nosotros no somos ajenos a todo este proceso de crecimiento que ha vivido Gullón", aseveró.

El secretario general de UGT dejó claro que quieren continuar siendo parte, si los trabajadores y las trabajadoras del grupo Gullón lo deciden, porque una empresa como Gullón "es el ejemplo más claro de la llamada economía circular". Con ella se asienta personas en el territorio, pero que se tiene que concretar en trabajo productivo para llenar la España vaciada, agregó.

Pepe Álvarez ha sido acompañado por los secretarios generales de UGT FICA, Pedro Luis Hojas; UGT Castilla y León, Faustino Temprano; de UGT FICA CyL, Miguel Ángel Gutiérrez; de FICA Palencia, Alberto Miguel Lorenzo; y el secretario general de UGT Palencia y presidente del Comité de Empresa de Galletas Gullón, Gorka López.

Compromiso de Gullón

En la reunión de trabajo que han mantenido ambos equipos, han abordado, entre otros aspectos, el recién firmado Convenio Colectivo que refleja incrementos salariales, nuevas retribuciones y derechos laborales, así como el compromiso de la galletera por la creación de empleo de calidad. El reto demográfico, unido al cierre de la industria, la necesidad de nuevas infraestructuras, Servicios Públicos de calidad y una solución integral al creciente problema de vivienda han sido otros de lo temas presentes en la agenda.

En ese sentido, el consejero delegado y director general de Galletas Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón, agradeció la visita del secretario general de UGT y el reconocimiento del Convenio Colectivo firmado a comienzos de año que pone en valor el "compromiso con la creación de empleo de calidad, fundamental para fijar población en la Montaña Palentina".

"Hemos compartido análisis de los problemas que necesita Palencia para atajar el problema de la despoblación y la importancia de polos industriales que generen valor, empleo y atraigan talento para evitar este declive”, afirmó.

