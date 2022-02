Un pueblo de Palencia, San Pedro de Ojeda, lleva 10 días sin cobertura telefónica

Noticias relacionadas Milagro de Navidad en un pueblo de Valladolid: la TV vuelve tras cuatro años sin señal

En plena campaña electoral, y cuando son muchos los políticos que llevan en su programa conectar toda Castilla y León, surgen noticias como la de este municipio de Palencia llamado San Pedro de Ojeda. Una artesana local, Marían Rodríguez, ha denunciado en sus redes sociales que en este pueblo llevan diez días sin teléfono móvil a pesar de que la compañía suministradora les dice que el problema está arreglado.

“Soy Marian Rodríguez, vecina de San Pedro de Ojeda. Me conoceréis todos porque voy al mercadillo a vender artesanía. Quería contaros que llevamos desde el 28 de enero sin cobertura en el pueblo. Las compañías telefónicas nos ningunean continuamente diciendo que la incidencia está arreglada y no es cierto. Me estoy moviendo con todos los medios de comunicación, prensa, radio, TV, Diputación, partidos políticos, etc. Me parece una vergüenza que a estas alturas nos tengan así, ya que en este sistema que nos han preparado es inviable vivir sin móvil ni Internet. Ya no somos la España vacía, sino la olvidada y abandonada. Un saludo a todos”.

Queja de Puede Palencia

Una denuncia que también se ha realizado desde Puede Palencia. Su portavoz, Basilio Camacho, asegura que sus 18 vecinos tienen que desplazarse 500 metros hasta la carretera o más de 1.000 metros al monte para conseguir conexión. Por este motivo la formación ha comunicado el problema al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

