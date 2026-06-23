El Ayuntamiento de León abre este miércoles las piscinas de verano de La Palomera: precios y horarios

Imagen de las piscinas exteriores de La Palomera, en León Ayto León

El Ayuntamiento de León procederá este miércoles a la apertura de las piscinas de verano de La Palomera, que se sumarán a la oferta de ocio deportivo y estival de la ciudad tras la apertura de las instalaciones del Hispánico y Sáenz de Miera el pasado sábado.

El inicio de la campaña de verano de las piscinas de La Palomera se había retrasado por las obras de reforma del conjunto de las instalaciones a las que estuvieron sujetas y que se reanudarán en septiembre, tras el cierre de las tres piscinas de verano, previsto para el día 6.

Durante los meses de junio y julio, las piscinas municipales permanecerán abiertas de 11.30 a 21.30 horas, mientras que en el caso de agosto y septiembre, el horario será de 11.30 a 21 horas.

Los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen igual que en temporadas anteriores con un coste de entrada general de adulto de 2,20 euros.

La infantil, de cuatro a doce años, tiene un coste de 1,40 euros y los usuarios de cero a tres años pueden acceder gratis.

Los bonos de adultos de 15 usos cuestan 26 euros y los infantiles, 16,50.

Además, existe la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano cuyo importe es de 50 euros para adultos y 35 euros el infantil, para cuya primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes.

Las renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.