El artista Rodrigo Cuevas pregona las fiestas de San Juan y San Pedro: "Es posible ejercer de leonés más allá de la bandera"

Rodrigo Cuevas y el alcalde de León durante el pregón

La plaza de San Marcelo se ha quedado pequeña este sábado para acoger el inicio oficial de las fiestas de San Juan y San Pedro 2026 de León, que este año han tenido como pregonero al polifacético artista asturiano Rodrigo Cuevas.

Con fuertes raíces maternas en la localidad leonesa de Arbas, donde pasaba sus veranos en la infancia, el músico ha ofrecido un discurso cargado de emoción, orgullo identitario y un firme compromiso social ante una multitud que abarrotaba el centro de la capital leonesa.

Durante su intervención, Cuevas ha reivindicado el valor profundo de la cultura popular y ha lanzado un mensaje de inclusión y convivencia.

“Os invito a que paséis unas fiestas en las que nadie se quede fuera. Que hagamos resistencia a los discursos de odio desde la fiesta”, ha proclamado el artista.

Además, ha añadido que las celebraciones no son solo frivolidad o vía de escape, sino el momento ideal para "ser sin complejos" y poner en valor lo inmaterial y el respeto a la diversidad.

Artesanía de la Maragatería

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha sido el encargado de presentar al pregonero, animando a los leoneses a ejercer su identidad y a preservar el folclore con la misma libertad y fuerza que abandera el cantante astur-leonés.

Para conmemorar la cita, el regidor ha hecho entrega a Rodrigo Cuevas de una pandereta artesana de piel de cordero cosida a mano, elaborada expresamente por Alejandro González y Pablo Suárez, dos jóvenes lutieres de Quintanilla de Combarros (Maragatería).

El instrumento, decorado con cintas de colores siguiendo las costumbres tradicionales de la zona de Arbas, no ha tardado en sonar en manos del propio Cuevas, quien se ha despedido del público cantando.

El alcalde entrega la pandereta al artista Rodrigo Cuevas

Además de la pandereta, el Consistorio ha obsequiado al músico con un cuadro de la ciudad con la inscripción: "Gracias por ser la voz de nuestras raíces".

El broche institucional y musical del acto de apertura lo han puesto doce integrantes del Aula de Dulzaina y Tamboril de la Escuela Municipal de Música, que han hecho vibrar la plaza con la interpretación del Himno de León.