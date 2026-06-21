El Corpus Chico engalana el corazón de León: el renacer de una fiesta del siglo XVI que es Bien de Interés Turístico

Celebración del Corpus Chico y posterior procesión por las calles de la ciudad Peio García / ICAL.

El Corpus Chico ha vuelto a vestir de gala y fervor las calles más emblemáticas de León tras una solemne misa.

Esta festividad, que se desarrolla en pleno ecuador de las fiestas de San Juan y San Pedro, está impulsada por la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz, una de las instituciones penitenciales con más solera de la ciudad.

Su vinculación con este culto se remonta al siglo XVI, cuando una bula del papa Pablo III les otorgó el histórico encargo de dignificar la veneración al Santísimo, un legado que en 2022 obtuvo el respaldo institucional definitivo al ser declarada Bien de Interés Turístico de Castilla y León.

A pesar de que la fiesta llegó a perderse en el devenir de los tiempos, fue recuperada con éxito en el año 1937 y se ha celebrado de forma ininterrumpida desde entonces, experimentando un gran crecimiento.

Una muestra de esta evolución es el cortejo de braceros: el paso del Santísimo comenzó siendo portado a hombros por apenas 23 personas y hoy en día congrega a una cuadrilla que ronda los 150 braceros.

También se suman hitos históricos de la cofradía, como la ampliación del recorrido hacia el entrañable barrio del Mercado, la recuperación de la icónica Pendoneta del Santísimo o las dos ocasiones excepcionales en las que el desfile contó con la custodia de Enrique de Arfe, cedida por el Ayuntamiento de Sahagún.

Las autoridades en la misa de la celebración del Corpus Chico

Las calles del casco antiguo se transformaron para la ocasión con la colocación de detallados altares en la Plaza de San Martín, la calle Herreros, Santa Cruz y la Plaza Mayor.

Durante el trayecto, las Madres Concepcionistas y las Madres Carbajalas dedicaron oraciones y cánticos al Santísimo al paso de la comitiva, la cual contó con el respaldo de la corporación municipal del Ayuntamiento de León, encabezada por el alcalde José Antonio Diez y custodiada por los tradicionales maceros.