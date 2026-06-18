León y Adif estrenan el puente de Trobajo: más espacio para los vecinos y una mayor velocidad para el tren

Cruzar las vías en Trobajo del Cerecedo ya no volverá a ser lo mismo, y esta vez para bien. El Ayuntamiento de León y Adif Alta Velocidad han abierto este jueves el esperado paso superior sobre el tren, una obra que borra del mapa el antiguo y desfasado puente tras una inversión de tres millones quinientos mil euros.

Esta reforma va a cambiar por completo la rutina de los vecinos, que ahora podrán moverse con mucha más tranquilidad, pero también dará una alegría a los viajeros del tren, que verán cómo sus trayectos ganan en fluidez.

El alcalde de León, José Antonio Diez, no ha querido perderse el estreno y se ha acercado a la zona junto a Luis Llamas, director general de Planificación, Proyectos y Construcción de Adif, para comprobar cómo ha quedado todo. La diferencia salta a la vista.

El nuevo viaducto es una estructura moderna de veinticinco metros de largo y catorce de ancho que cuenta con dos carriles perfectos para el tráfico rodado y, lo que es mejor, unas aceras muchísimo más generosas a los lados.

Se acabó el tener que caminar con pies de plomo; ahora los peatones tienen todo el espacio necesario para pasear seguros.

El gran logro de la ingeniería en esta obra está abajo, a pie de vía. El viejo puente necesitaba una gran pilastra central para sostenerse que se plantaba justo en medio de los raíles. Al diseñar el nuevo puente con un solo vano, ese pilar del medio ha desaparecido por completo y los apoyos laterales se han llevado bien lejos de las vías.

Sin ese obstáculo en el camino, los trenes de alta velocidad que conectan Valladolid, Palencia y León podrán pasar por este punto a mayor velocidad y sin frenazos innecesarios, lo que se traduce en un servicio más eficiente y puntual.

Este lavado de cara para el entorno urbano leonés ha contado con el espaldarazo de la financiación europea a través de los fondos Next Generation, una inyección económica pensada precisamente para modernizar las ciudades, hacerlas más sostenibles y, sobre todo, mejorar la vida diaria de la gente que las habita.