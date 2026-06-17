Los efectos de la tormenta en las carreteras del Valle de Fornela, en León

Los efectos de la tormenta en las carreteras del Valle de Fornela, en León

León

Una devastadora tormenta deja incomunicado el Valle de Fornela: carreteras cortadas por toneladas de arrastres

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, señala que el acceso a la localidad de Faro ha sufrido "daños muy graves".

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Una devastadora tormenta ha dejado incomunicado el Valle de Fornela, en la provincia de León, en la tarde de este martes. Las carreteras se encuentran cortadas por toneladas de arrastres.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha señalado que el acceso a la localidad de Faro ha sufrido "daños muy graves" y que el Valle de Fornela se encuentra incomunicado por los "graves daños causados por la tormenta".

Carretera en Caín de Valdeón

"El acceso al resto del Valle ha sido limpiado pero sigue cerrado a la espera de examinar los daños causados en el puente por la riada y sus arrastres", ha publicado en su cuenta personal de Facebook.

Y ha asegurado que "los operarios de la Diputación acudieron a la zona ya ayer por la tarde y seguirán trabajando hoy".

Imagen del camión accidentado en la A-6 que fue desvalijado por siete personas en la provincia de León.

Según ha indicado Ramón, los únicos accesos son "con vehículo todoterreno a través de la pista de Carral al resto del Valle y la de la Esquilarda, que desconocemos aún si ha sufrido daños por la tormenta, a Faro".