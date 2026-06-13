Confirmado por la Aemet: aviso amarillo por tormentas con fuertes rachas de viento en dos provincias de Castilla y León

El calor va a ser protagonista en todas las provincias de Castilla y León durante este fin de semana, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha activado el aviso amarillo por tormentas en dos provincias de la región.

En la provincia de León, en concreto en la Cordillera Cantábrica de León-León, el aviso se activará a las 14 horas y durará hasta las 21 de este sábado. Las tormentas vendrán acompañadas de rachas fuertes o localmente muy fuertes de viento.

También se activa en la provincia de León la alerta amarilla, a las mismas horas, en El Bierzo, por tormentas que también podrían llegar acompañadas de fuertes rachas de viento.

Por su parte, la segunda provincia en la que se ha activado el aviso amarillo por tormentas para este sábado, 13 de junio, es Zamora. En concreto en la zona de Sanabria, a las mismas horas. Esas tormentas también podrían llegar acompañadas de fuertes rachas de viento.