La carretera más estrecha de Castilla y León: tiene solo 9 kilómetros, excavada entre montañas y con desfiladeros de vértigo

Carretera en Caín de Valdeón Eduardo Margareto / ICAL .

Viajar por Castilla y León en coche permite descubrir algunos de los paisajes más impresionantes de España.

Aunque la comunidad cuenta con una amplia red de carreteras que conectan sus nueve provincias, existe una vía que destaca por encima de todas por su espectacularidad y por las precauciones que exige al volante.

Eso sí, mucho cuidado con distraer la mirada del volante para poder ver sus preciosos paisajes.

Se trata de la carretera que une Posada de Valdeón con Caín de Valdeón, en la provincia de León.

Un recorrido de apenas 9 kilómetros que atraviesa uno de los rincones más impresionantes del Parque Nacional de los Picos de Europa y que sirve como puerta de entrada a la famosa Ruta del Cares.

Una carretera excavada entre montañas

El trayecto discurre por un valle estrecho rodeado de enormes paredes de roca.

A lo largo del recorrido, los conductores atraviesan túneles excavados en la roca viva y circulan junto a desfiladeros que ofrecen algunas de las imágenes más espectaculares del norte de España.

La carretera se adentra en la conocida como Garganta Divina, un entorno natural donde la montaña parece cerrarse sobre la calzada.

Las paredes verticales y la cercanía de la roca convierten este acceso en una experiencia única para quienes visitan la zona.

Solo 9 kilómetros, pero con máxima atención al volante

Aunque la distancia entre Posada de Valdeón y Caín es reducida, el trazado obliga a conducir con prudencia. Podemos decir que ir a 20 kilómetros por hora es lo mejor que puedes hacer.

Se trata de una carretera de montaña estrecha y sinuosa, especialmente transitada durante los meses de mayor afluencia turística.

Tras las obras de mejora finalizadas en 2010, buena parte del recorrido cuenta con una anchura mínima de 4,5 metros, además de varios apartaderos y estructuras en voladizo que facilitan el paso por los puntos más complicados.

Aun así, el cruce entre vehículos puede resultar delicado en algunos tramos, especialmente cuando coinciden coches de gran tamaño o autocaravanas.

Por ello, muchos visitantes optan por realizar el trayecto con calma y evitando las horas de mayor tráfico.

La puerta de entrada a la Ruta del Cares

Caín de Valdeón es conocido por ser uno de los principales accesos a la Ruta del Cares, considerada una de las rutas senderistas más famosas de España.

Desde esta pequeña localidad leonesa parte el sendero que conduce hasta Poncebos, en Asturias, a través de un recorrido de unos 12 kilómetros a pie que atraviesa gargantas, puentes y paredes rocosas espectaculares.

Sin embargo, no existe una conexión directa por carretera entre Caín y Poncebos. Quienes desean recorrer ambos puntos suelen hacerlo caminando por la Ruta del Cares, ya que el enlace por carretera es muy largo y poco práctico.