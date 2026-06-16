Siete detenidos por desvalijar un camión accidentado en medio de la autovía en la provincia de León

Imagen del camión accidentado en la A-6 que fue desvalijado por siete personas en la provincia de León.

Siete personas han sido detenidas por la Guardia Civil después de aprovechar que un camión se había accidentado en la autovía A-6 en Villagatón (León) para desvalijarlo por completo, sustrayendo material valorado en más de 30.000 euros.

Todas ellas están acusadas de un presunto delito de robo con fuerza. El camión había volcado y los supuestos ladrones cortaron la lona de la caja del vehículo y sustrajeron neumáticos y cajas de alimentos.

A partir de ese momento, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada inició la operación Antunillo, con el objetivo de esclarecer los hechos.

El resultado de las pesquisas y las investigaciones se tradujo en la identificación de los vehículos utilizados por los implicados en el robo que se estaban intentando esclarecer.

A su vez, se descubrió la comisión de un supuesto delito de usurpación del estado civil relacionado con la contratación de servicios de telefonía, culminando la operación con el arresto de siete personas, todas residentes en la zona de La Bañeza, en la propia provincia leonesa.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Ponferrada.