UPL califica de pacto "gris y del miedo" el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León: "Está impulsado desde Madrid"

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, en una imagen de archivo Efe

La secretaria general de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, ha calificado este miércoles de pacto "gris y del miedo" el acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox en Castilla y León.

Gallego ha recordado que el documento "está impulsado desde Madrid" y que Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán "no dejan de ser más que títeres de sus líderes nacionales".

Para la líder de UPL, el acuerdo se trata de "un copia y pega" de lo firmado antes en Extremadura y Aragón y ha anticipado que "será muy parecido a lo que se pueda firmar en Andalucía en el futuro".

Sin embargo, ha lamentado que las necesidades de la Región Leonesa "son claramente distintas", tras "medio año con las Cortes paralizadas y tres meses desde que se celebraron las elecciones sin que les haya preocupado en absoluto los problemas de la ciudadanía".

La líder de la formación leonesista también ha advertido que para PP y Vox los presupuestos "tampoco son una prioridad" al "relegarlos a 2027 y sumar otro curso más sin cuentas actualizadas".

En cuanto a las 324 medidas recogidas en el acuerdo, Gallego ha insistido en que la "máxima" de ambas formaciones políticas es "una prioridad nacional que ni siquiera ellos son capaces de explicar".

De igual forma, ha lamentado que "no se habla de inversiones ni concreciones necesarias" sino que "se basan en muchos casos en los acuerdos alcanzados en otros territorios cuando no se tiene en cuenta a la Región Leonesa con sus peculiaridades y necesidades".

"Tampoco podemos esperar otra cosa de un partido como Vox que no cree en las comunidades autónomas y que está más centrado en el reparto de puestos y sillones, donde más cómodo se siente el PP", ha zanjado la secretaria general de UPL.