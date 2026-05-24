La suerte sonríe a Villablino: un único acertante gana más de 350.000 euros en la Bonoloto
El agraciado adquirió su boleto en el Despacho Receptor número 45.465 de la localidad leonesa, situado en la Avenida de Laciana, número 44.
Más información: La Bonoloto premia a un agraciado en Salamanca con casi 150.000 euros
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La suerte ha sonreído al municipio leonés de Villablino en el sorteo de la Bonoloto de este sábado.
Un único acertante ha ganado un premio de Primera Categoría, dotado de 351.435,84 euros.
El agraciado adquirió su boleto en el Despacho Receptor número 45.465 de la localidad leonesa, situado en la Avenida de Laciana, número 44.
Además, en el sorteo de la Bonoloto de este sábado, ha habido tres acertantes de Segunda Categoría, con premios dotados de 42.598,28 euros, en Orense, Pamplona y en la localidad tinerfeña de Santa Úrsula.