La BonoLoto riega Burgos con más de 156.000 euros en el sorteo de este miércoles

La suerte ha vuelto a sonreír a Castilla y León. El sorteo de la BonoLoto de este miércoles, 29 de abril, ha dejado un gran pellizco en Burgos, donde un único acertante de Segunda Categoría (5 aciertos más el complementario) se ha llevado un premio de 156.485,33 euros.

El boleto afortunado, que se ha quedado a tan solo un número de llevarse el bote millonario, fue validado en el Despacho Receptor Nº 18.070 de la capital burgalesa, situado en la calle San Pedro Cardeña, 4.

La combinación ganadora de la jornada ha estado formada por los números 01, 10, 11, 23, 34 y 41, con el 48 como complementario y el 7 como reintegro

Un bote de 1,1 millones para el próximo sorteo

Al no haber aparecido ningún boleto acertante de Primera Categoría (los 6 números), el bote sigue creciendo. Para el próximo sorteo, un único ganador de la BonoLoto podría embolsarse la cifra de 1.100.000,00 euros.

La recaudación total de este miércoles ascendió a 2.561.437,00 euros, repartiendo alegría no solo en Burgos, sino también entre los más de 500.000 ciudadanos que recuperaron su inversión gracias al reintegro.