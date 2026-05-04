La Bonoloto premia a un agraciado en Salamanca con casi 150.000 euros

El sorteo de la Bonoloto de este lunes, 4 de mayo, ha dejado un buen puñado de miles de euros en Salamanca. En concreto, han sido 146.483,04 euros gracias a un premio de segunda categoría.

El boleto acertante con cinco números más el complementario ha sido sellado en la Administración de Loterías nº5, en la calle María Auxiliadora, 20.

El agraciado se ha quedado a un solo número del bote de más de 1,4 millones de euros. Los números premiados han sido el 05, 24, 32, 46, 49 y 11, además del complementario (17) y el reintegro (9).