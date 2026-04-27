Una administración de Salamanca reparte un gran premio de más de 120.000 euros de La Bonoloto
De segunda categoría, con cinco aciertos y el complementario. El primer premio se entregó en Barcelona.
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El Sorteo de la Lotería Bonoloto de este domingo, 26 de abril, ha dejado un gran premio de segunda categoría, con cinco aciertos y el complementario, en Salamanca capital, como han indicado fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, la administración que ha repartido el premio es el Despacho de Loterías número 64.890, ubicada en la Avenida Juan Pablo II, 25.
El agraciado o la agraciada se va a llevar un total de 123.860,32 euros.
De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías 112 de Barcelona ubicada en Rambla Prim, 53-Tienda 2ª.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números 37-30-25-47-16-23, con el complementario el 3 y el reintegro el 5.