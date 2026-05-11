El TSJCyL condena a Sacyl a pagar más de 11.000 euros a una familia por los gastos de logopedia de su hijo sordo

Un menor en una sesión de logopedia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia que obliga al Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) a abonar 11.205,50 euros a una familia de León por los gastos de tratamiento logopédico privado de su hijo.

El menor de edad se encuentra diagnosticado de hipoacusia congénita bilateral grave y requería intervención logopédica especializada de forma urgente para evitar daños irreversibles en su desarrollo del lenguaje y la comunicación.

Al no poder acceder al tratamiento en el sistema público, la familia asumió los costes en centros privados entre 2018 y 2023.

La Gerencia Territorial de Salud de León denegó la prestación, lo que motivó la demanda ante el Juzgado de lo Social número 4 de León.

La sentencia de primera instancia, ratificada por el TSJ de Castilla y León el pasado 4 de mayo, ha reconocido el derecho al reintegro íntegro de los gastos.

El Alto Tribunal ha considerado acreditada la urgencia del tratamiento por el riesgo de perjuicios "graves e irreversibles" en el desarrollo del menor, la imposibilidad de obtener la prestación en el sistema público y la adecuada justificación de los gastos realizados.

El TSJCyL ha desestimado el recurso interpuesto por Sacyl y confirmó la obligación de pago.

La resolución se fundamenta en la doctrina del Tribunal Supremo, que permite el reintegro de gastos sanitarios privados cuando la falta de asistencia pública puede generar un perjuicio grave, especialmente en el caso de menores.

El despacho Crespo & Prada Abogados ha representado a la familia durante todo el procedimiento.