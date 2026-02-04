El TSJ lo confirma: los sanitarios castellanos y leoneses tienen derecho a cobrar íntegramente permisos y vacaciones

Médicos y enfermeros han acogido la sentencia como un respaldo importante, aunque mantienen la preocupación ante la posibilidad de que Sacyl continúe incumpliendo otras disposiciones normativas que afectan a este colectivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha fallado a favor de los médicos y enfermeros de área, reconociendo su derecho al abono íntegro de las horas correspondientes a permisos, licencias y vacaciones, tras varios años de litigios judiciales contra la Administración sanitaria.

La sentencia supone un importante respaldo para este colectivo y pone fin a una práctica que, según denuncian, les ha “perjudicado durante años”. La resolución ha sido posible gracias a la labor del letrado Francisco Javier Ramos Salamanca, que presta asesoramiento jurídico a los asociados de Ameacyl

Desde la Agrupación destacan que el proceso ha sido especialmente complejo debido a la inexistencia de una normativa específica que regule al personal de área, una carencia que atribuyen directamente a la Gerencia Regional de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad.

“La falta de regulación ha dificultado enormemente acreditar la intencionalidad de las Gerencias Sanitarias”, señalan desde el colectivo, que subraya que esta situación ha generado inseguridad jurídica y un trato desigual para los profesionales afectados.

A esta problemática se suma la ausencia de un sistema adecuado de gestión de personal en Sacyl. Según denuncian los profesionales, la Administración utiliza un programa informático obsoleto que no permite conocer con exactitud las horas efectivamente trabajadas. “Es una falta de transparencia inadmisible en una Administración Pública”, critican, al tiempo que recuerdan que esta opacidad ha jugado sistemáticamente en su contra.

Pese a no disponer de un recuento horario oficial, los médicos y enfermeros de área lograron demostrar ante los Juzgados que los permisos no estaban siendo retribuidos correctamente. Durante años, esta forma de gestión habría beneficiado a las Gerencias de Área de Sacyl en detrimento de los derechos laborales del personal sanitario.

Desde AMEACyL consideran que estas prácticas forman parte de un uso abusivo de las denominadas “contrataciones de área”, un modelo que, a su juicio, se emplea para flexibilizar de manera arbitraria la gestión de personal. “Se imponen jornadas cambiantes y una disponibilidad permanente sin coste alguno para la Administración, aprovechando el desconocimiento y la buena fe de los profesionales”, denuncian.

La Agrupación lamenta que esta situación se haya cronificado y habla de un “ninguneo histórico” hacia este colectivo. Además, advierten de otras deficiencias en la gestión, como la elaboración de calendarios laborales rotatorios sin criterios objetivos o la deficiente manutención subcontratada por Sacyl, que, según indican, contradice las recomendaciones dietéticas que los propios profesionales trasladan a los pacientes.

Ante este conjunto de disfunciones en la gestión de los servicios sanitarios públicos, que contrasta con la imagen de modernización e inversión que proyecta la Junta de Castilla y León, AMEACyL ha advertido de que retomará las movilizaciones si la Consejería de Sanidad no ofrece soluciones reales al colectivo.