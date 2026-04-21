Denuncian que Valencia de Don Juan lleva "más de un año" sin trabajadora social: "Es necesaria para asistir a los inmigrantes"

El Grupo Municipal Socialista de Valencia de Don Juan ha denunciado hoy la "grave situación" que atraviesa la atención social en el municipio tras "más de un año" sin cubrir la plaza de trabajadora social.

A su juicio, en este momento, la plaza sería "más necesaria que nunca para poder asistir y acompañar en los trámites a los inmigrantes que cumplan los requisitos para regularizar su situación".

Para los socialistas, este vacío no es una simple vacante administrativa, sino "un bloqueo real a la primera puerta" a la que llaman los coyantinos cuando precisan de asesoramiento y recursos sociales para atender sus problemas.

El Grupo Municipal Socialista ha recordado que este puesto "fue dignificado en el año 2021, bajo mandato socialista".

"Tras un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores, se aprobó dotar al Ayuntamiento, por primera vez, de una plaza con categoría y funciones reconocidas, con plena capacidad técnica para elaborar y firmar informes", ha señalado.

Y ha lamentado que "lo que en 2021 fue un avance para la gestión social del municipio, hoy es desmantelado por la concejala de Servicios Sociales, María Donata Álvarez de la Varga, con el visto bueno del alcalde, o viceversa".

Funciones "críticas" en el aire

Los socialistas han asegurado que la ausencia de este profesional "ha dejado en el aire funciones críticas que afectan al día a día de las familias".

"Se ha perdido la coordinación técnica necesaria para la Escuela Infantil PequeCoyanza entre el centro y el Consistorio y se ha ralentizado la tramitación de las ayudas directas a la natalidad y al material escolar", han afirmado.

Y han acusado a Álvarez de "promover o permitir el desmantelamiento de su propia Concejalía, dejando a los vecinos desamparados ante la burocracia y sin asesoramiento sobre los derechos que pueden ejercer ante otras administraciones o el propio Ayuntamiento".

Además, han vinculado esta falta de personal especializado con "la opacidad en la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ya fue objeto de denuncia al detectar que el dinero se desviaba de su fin real de protección y concienciación".

Para los socialistas, el "máximo responsable" de esta merma de servicios es, en último término, el alcalde, José Jiménez Martínez, quien recientemente afirmó en sede plenaria que este puesto "era poco menos que innecesario para el Ayuntamiento".

"Su intención manifestada de sustituir a una experta por un auxiliar que haga un poco de todo demuestra una nula sensibilidad social", han denunciado.

Y han recordado que "gobernar no es poner parches; calificar de prescindible al profesional que atiende a personas y familias en situación de emergencia u otras que requieran de los servicios sociales es una frivolidad que las coyantinas y los coyantinos no merecen".

"Sin transparencia ni plantilla"

Por último, el Grupo Municipal Socialista ha vinculado este "caos administrativo" con "la gestión global de PP y UPL desde junio de 2023".

"Ayer mismo, se aprobó de manera definitiva en el pleno los presupuestos para 2026. Unas cuentas que han salido adelante sin elaborar la plantilla de personal ni el anexo de inversiones, documentos obligatorios y básicos para garantizar la transparencia", ha señalado.

Y ha recordado que, "a pesar de las alegaciones de los representantes de los trabajadores exigiendo un documento completo con todos los puestos y su dotación presupuestaria, el equipo de gobierno ha seguido adelante con su plan".

"Es una falta de respeto a la transparencia. Aprueban presupuestos ocultando el estado real de la plantilla, lo que impide saber cómo se gestionan los recursos públicos mientras los servicios sociales se mueren por inanición administrativa y por falta de personal cualificado", ha zanjado.