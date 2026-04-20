Guerra política en Segovia por el "caos" en la regularización de inmigrantes: "Chapucera gestión del Gobierno"

Hasta 30.000 inmigrantes en Castilla y León se podrían beneficiar de la regularización del Gobierno CSIF

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha denunciado esta mañana la “chapucera” gestión del Gobierno de España respecto al proceso de regularización presencial de migrantes.

Según los populares, la puesta en marcha de este mecanismo se ha realizado con una “ausencia total de protocolos, información o financiación”, lo que ha provocado un incremento insostenible de la presión sobre los servicios municipales de la capital segoviana.

Desde el PP aseguran que las oficinas de Servicios Sociales están recibiendo a centenares de personas desorientadas que demandan certificados de vulnerabilidad, un documento que, según recuerdan, el departamento municipal solo puede emitir si conoce fehacientemente la situación personal del solicitante.

Asimismo, advierten de que el servicio de Padrón municipal se encuentra ante una “catarata” de solicitudes que ha bloqueado las citas de atención presencial hasta la segunda semana de mayo.

En un comunicado, los ediles populares han cargado contra la portavoz del PSOE, Clara Martín, a quien acusan de mostrar un “servilismo” impropio al tratar de responsabilizar al Ayuntamiento del "desorden" generado.

“El caos que se está viviendo solo es achacable al Gobierno de Sánchez y a su falta de planificación”, señalan desde el PP, calificando de “insulto a la inteligencia de los segovianos” los intentos de la oposición socialista por tratar de "salvar los muebles de su jefe".

Ante esta situación, el Grupo Popular ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno municipal.

En ella, solicitarán el rechazo formal a la gestión del Gobierno e instarán a la retirada del Real Decreto de regularización, argumentando que carece de mecanismos de control adecuados y contraviene el Pacto Europeo de Migración y Asilo.