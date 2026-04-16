Villamanín zanja la polémica del Gordo de Navidad: paga casi todo el premio pese a dos estafas y una denuncia

Fin del drama en Villamanín. La Asociación de Fiestas del municipio leonés ha informado este jueves de que el proceso de pago de las participaciones premiadas con el Gordo de Navidad está prácticamente finalizado, con un balance "muy positivo" y "sin incidentes mayores".

Sin embargo, durante el proceso se detectaron dos intentos de estafa mediante papeletas cuya autenticidad no pudo ser verificada. Estos casos están siendo gestionados directamente por el despacho Gómez Gallardo Abogados.

Además, existe una denuncia penal presentada por las tres papeletas no registradas en la plataforma que ya habían sido repartidas entre los premiados. Esta reclamación formal también está siendo tramitada por el mismo despacho de abogados por los cauces legales correspondientes.

A pesar de estos hechos, la asociación ha decidido asumir con las papeletas premiadas todas las posibles consecuencias derivadas de reclamaciones futuras, "sin perjuicio de los derechos individuales de quienes decidan ejercitar las acciones legales que estimen oportunas".

446 papeletas abonadas

El objetivo es evitar cualquier repercusión negativa en las cuentas de la asociación y proteger los importes ya repartidos. Hasta la fecha se han gestionado y abonado 446 de las 447 papeletas registradas.

Solo queda una pendiente de cobro por motivos operativos del ganador, cuyo pago se prevé realizar a finales de este mes de abril.

Los propietarios de las seis papeletas que no se adhirieron al acuerdo de pago con quita también recibieron el mismo importe que el resto, aunque se reservan todos los derechos para actuar legalmente contra la asociación si lo consideran necesario.

La entidad ha subrayado que toda la relación de premiados y sus papeletas está protocolizada ante notario y que los pagos efectuados coinciden íntegramente con esa lista oficial. Todo el proceso se desarrolló "con criterios de máxima transparencia y un riguroso sistema de control".

La asociación ha agradecido la profesionalidad de Abanca y el asesoramiento jurídico del despacho Gómez Gallardo Abogados. En estos momentos trabaja en la liquidación final de cuentas, que será enviada de forma individualizada a todos los portadores de papeletas.