Los premiados con el polémico Gordo de Navidad en Villamamín comenzarán a cobrar a partir del 24 de marzo

Imagen de archivo de una de las reuniones entre la Comisión de Fiestas de Villamanín y los vecinos premiados con el gordo de la Lotería de Navidad Campillo Ical

El final de la pesadilla por el Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín (León) está cerca de llegar a su fin. Al menos para los que han optado por la concordia y el acuerdo, sin recurrir a la vía judicial. Tras un largo proceso de registro, al que han accedido un número "cercano a la totalidad" los premiados, comenzarán a cobrar el premio a partir de este 24 de marzo.

Así lo ha avanzado la Comisión de Fiestas a través de su duodécimo comunicado, donde han recordado que el proceso de registro está casi concluido al finalizar el "plazo legal" este domingo 22 de marzo a las 23:59 horas.

"Una vez superada esa fecha, y tras realizar el recuento definitivo de todas las papeletas registradas, el despacho de abogados contactará individualmente con las personas que se hayan identificado para informarles detalladamente del proceso de cobro, que será por orden de registro en el sistema", han apuntado.

Por otro lado, han asegurado que la Comisión de Fiestas "ya tiene su trámite legal de registro concluido" en la Junta de Castilla y León, a la que han querido agradecer su "agilidad en la gestión".

De esta manera, Loterías y Apuestas del Estado ya ha depositado el dinero total de los premios en una cuenta bancaria y una vez ya se ha aplicado la retención fiscal pertinente.

Una cuenta que se abrió en Abanca Corporación Bancaria S.A., una entidad que, según ha marcado la Comisión de Fiestas, "comenzará a realizar los pagos partir del martes 24 de marzo de 2026".

De esta forma, señalan que se asignará un día y hora específicos a cada premiado para que acuda a la sucursal de la entidad bancaria, en la Plaza Cortes Leonesas número 3, para hacer efectivo su premio.

"En el caso de que alguien tuviese una imposibilidad total de acudir el día señalado, se asignará otro día, aunque rogamos para facilitar la gestión de los pasos se intente ajustar cada uno a su día asignado", han solicitado.

Cabe resaltar la petición de la Comisión de Fiestas de Villamanín a todos los agraciados registrados para que no atiendan ninguna petición que les hagan llegar por correo electrónico, WhatsApp o teléfono pidiéndoles información sobre el proceso de pago.

En este sentido, han resaltado que es "fundamental" obedecer esta indicación sobre cualquier mensaje que diga provenir de la entidad bancaria, ya que será la Comisión de Fiestas la "única interlocutora válida con dicha entidad".