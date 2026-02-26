Antonio, abogado, y un lío de 3,2 millones en Villamanín con el Gordo: “Si un juez manda parar el dinero yo diré que no”

“Las posibilidades son remotísimas de que haya problemas o retrasos”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Antonio Gómez Gallardo, que pasa por ser el abogado de la Comisión de Festejos de Villamanín y también de las personas que han registrado su papeleta y quieren cobrar el premio.

Un premio que se cubrió de polémica el pasado 22 de diciembre de 2025. El del Gordo de la Lotería de Navidad. De las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían el respaldo de décimo, por lo que no podían ser cobradas.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con el socio único de Gómez Gallardo Abogados, que no ha parado en estos meses. Tiene 35 años de experiencia y ha visto muchas cosas, aunque esta ha sido “dramática”, explica.

“El 75% de los agraciados ya ha registrado su papeleta. Van a cobrar 59.000 euros. Es la resta de los 80.000 por papeleta, que pasa a 65.600 con la quita de Hacienda, y llega a esos 59.000 tras el conflicto existente”, apunta.

En principio, y salvo retención judicial por denuncia de última hora, de la que no hay noticia alguna, los agraciados empezarán a cobrar sus premios a partir del 23 de marzo.

Charlamos con el abogado que nos cuenta todos los detalles de un lío que lleva más de dos meses en el centro de la polémica.

Felicidad en Villamanín con el Gordo de la Navidad. Fotografía: ICAL.

P.- ¿Cuál es el problema real con la lotería de Navidad que ha afectado a Villamanín estos meses?

R.- El problema real es que, simplemente, cuentan mal la lotería que han vendido. Tenían traspapelado un taco entero vendido en otra caja. No cayeron en él hasta el día del sorteo. Una persona tuvo un presentimiento. Se fue para su casa, se puso a revisar el material y cajas de las cosas de las fiestas y se encontró con la caja con un taco vendido donde no debía de estar, pues había otra con los otros que sí que se habían vendido, sin saber por qué. Se percataron y lo vieron en la tarde del 22 de diciembre, tras el sorteo.

P.- ¿Cuántas papeletas se vendieron, en principio, por parte de la Comisión de Festejos de Villamanín?

R.- Se vendieron 450 papeletas. Tenían respaldo de décimo de 400. El taco vendido que apareció en la tarde del 22 de diciembre, tras la lotería, no lo tenía. De ahí nació el problema.

P.- Esas son las 50 papeletas de la polémica.

R.- Así es.

P.- ¿Cuál sería el premio total a cobrar de no haberse producido ese error humano con las 450 papeletas?

R.- Es multiplicar 65.600 euros por 450 papeletas. 29.520.000 euros.

P.- El premio final es menor, tras ese error.

R.- Hay que multiplicar 400 por 65.600 euros que son 26.240.000. Esa fue la angustia con la que me llamaron en la tarde del día de la lotería. En principio, desde los medios no tenían claro los números y la gente tampoco. pues se publicaba que la papeleta estaba agraciada con 80.000 euros, pero no era así, causando confusión también a la propia Comisión de Fiestas de Villamanín.

P.- Hacienda entra en acción.

R.- El dato de los 80.000 euros no era correcto porque la papeleta se cobra neta de impuestos. Hacienda no paga 400.000 euros por décimo, sino 328.000. Por papeleta no es 80.000 sino 65.600 euros. Todos estos números tienen que ser cuantificados por el neto de Hacienda.

P.- Un drama.

R.- Tenían un gran disgusto. Solo hay que multiplicar 50 papeletas por 80.000 euros que son 4.000.000 euros. Al final, tras el error, les daba igual 4 millones, que 3.280.000 que ha sido al final lo que faltaba.

P.- ¿El número de agraciados totales no se conoce aún?

R.- Aún no se sabe. Estamos, aproximadamente, entre las 300 y 320 personas. Aún no se conoce de forma fehaciente. Hay bastantes que llevan más de una papeleta.

P.- Volviendo a la fatídica tarde del 22 de diciembre. ¿Qué recuerda?

R.- Yo me puse en contacto con ellos cuando esto ocurrió. Con la que estaba cayendo, ellos aún no tenían confianza. Mi despacho de abogados es pequeño, con nueve personas. Teníamos experiencia en lotería, con la gestión de las personas a las que les había tocado el Gordo en Madrid. Repartieron 380 millones de euros y gestionamos todos los conflictos surgidos. Puse a mi gente, en la mañana del 22 de diciembre de 2025, en contacto con las personas a las que les había tocado. Todo, para informarles de que teníamos experiencia en premios de loterías por papeletas.

P.- Y comenzaron a trabajar…

R.- Nos pusimos en contacto con una pequeña asociación. Les había tocado entre tres y cuatro millones en Madrid. No nos hicieron caso. Otra en León, que no tenía problemas. También con el Club de Fútbol La Bañeza que tampoco tuvo conflictos al vender décimos y no papeletas. Por la mañana mandamos un correo a Villamanín, mientras brindaban. Por la tarde, se pusieron en contacto con nosotros al ver que había aparecido ese taco y empezamos a hablar.

P.- De la alegría al drama. ¿Vio abatidos a los miembros de la Comisión de Festejos de Villamanín?

R.- Me llamó un chico muy joven que estaba muy preocupado.

P.- ¿Cómo fue el tema del presunto renuncio?

R.- Al premio de las 50 papeletas que no se vendieron no renunció nadie. Son personas que tienen derecho al premio. El problema está en que faltaban esos 3.280.000 euros, pero todas las papeletas hay que pagarlas y ellos no renunciaron a nada.

P.- En los primeros días del conflicto sí que se habló de ello.

R.- No fue así. Primero recibí la llamada de un joven. La mañana siguió y se coordinó una videoconferencia con padres y miembros de la Comisión de Festejos. Me contaron el problema. Yo no me esperaba que fuera tan serio y pensé en montar una asamblea ese viernes en el pueblo teniendo claro lo que se iba a decir. Preparé un guion para leer y que no se salieran del mismo.

P.- ¿Qué se planteaba en ese guion?

R.- El objetivo pasaba por explicar, más o menos, lo que habíamos hecho. Una guía para decir que de donde no hay no se puede sacar y confirmar que se iba a repartir el dinero entre todos. Las cuentas eran fáciles, faltaba el 10% de las papeletas. Había 400 con respaldo de décimo y no 450 como se creía.

Reunión entre la Comisión de Fiestas de Villamanín y los vecinos premiados con el gordo de la Lotería de Navidad. Campillo / ICAL.

P.- Y esa lectura fue dura y con polémica.

R.- En el comunicado se decía que se iba a cobrar un 10% menos y ya está. Que el premio con el que contábamos se repartía pero que eso, judicialmente, iba a ser complicado. Había que montar una estructura con el fin de gestionar este dinero. Les dije que lo leyeran, sin improvisar, para que nada saliera mal. La asamblea se desarrolló, leyeron el comunicado y se les fue un poco de las manos. Yo estaba en Madrid, con varios asuntos importantes que atender.

P.- Ese fue el momento de máxima polémica y tensión desde que arrancó el conflicto.

R.- Los miembros de la Comisión de Festejos de Villamanín me comentaron lo que estaba ocurriendo. Yo entré en la videollamada cuando uno o dos padres estaban hablando. Había tres o cuatro exaltados, que no eran ni del pueblo, que comenzaron a insultar y a llamar de todo a los protagonistas. Les preguntaban que cuanta lotería llevaban los miembros de la agrupación.

P.- Y ellos intentaron aplacar los ánimos…

R.- Por quedar bien dijeron que renunciaban a su premio. Esto era absurdo. Se lo pedían en la asamblea estas personas exaltadas. Se comenzó a hablar y a especular. Era todo muy caótico. Los chicos de la Comisión de Festejos de Villamanín vendían las papeletas en mesitas, y en diferentes eventos del pueblo que se desarrollaron a lo largo del año. Me gustaría recalcar que, de estos chicos, muchos no llevaban papeletas. Sus familiares tampoco. Muchos son los que piensan que sí y no era así.

P.- Por tanto, los miembros de la Comisión de Festejos de Villamanín cuentan con muy pocas papeletas agraciadas.

R.- Ellos tenían nueve papeletas entre todos. Los mayores, sus padres, contaban con dos décimos que no tenían nada que ver con las papeletas vendidas. Las compraron aparte y lo pueden demostrar. Estos mayores dijeron, cuando la tensión aumentaba, que ponían sus décimos a disposición del agujero, con el fin de que fuera menor. Uno dijo que lo haría “si había unanimidad en los acuerdos y no existían reclamaciones”.

P.- ¿Se actuó a mala fe?

R.- Para nada. Fue un despiste. El problema radica en que la gente vende papeletas y no es consciente del problema con el que se va a encontrar si el premio toca. Cuatro críos que no tienen asociación, ni CIF, ni cuenta corriente, tienen que repartir un premio de 30 millones de euros hay que tener mucho cuidado. Se venden, a priori, 450 papeletas con un donativo de un euro. Esos 450 euros son el fondo para gestionar esos 30 millones. Hay que tener mucho tacto. La gente se mete en estas cosas y no saben del problema que existe si toca.

P.-En la comparecencia de febrero se dijo que había vivido una “pesadilla” y un “infierno”. Ha de ser duro, pero parece que las aguas bajan más tranquilas por Villamanín.

R.- Nunca ha habido problema en el pueblo. La asamblea fue tensa porque parece ser que vino gente de fuera a gritar. Ellos no han tenido problema en la localidad. La gente no es tonta. El día 21 de diciembre no tenían nada. El 22, 65.600 euros por papeleta, y el 23 del mismo mes, 59.000 euros. Al final, se dan cuenta de que no está tan mal.

La plataforma creada por la Comisión de Fiestas de Villamanín da una rueda de prensa para informar sobre el desarrollo del proceso de registro. Peio García / ICAL.

P.- Este sábado, 21 de febrero acababa el plazo para el registro presencial de las papeletas.

R.- Para el presencial sí. El telemático se va a mantener hasta el 22 de marzo, a las 24.00 horas, que es el plazo legal. Como en la lotería normal. Si se te olvida ir a reclamarla tres meses después, el Estado no la paga y aquí, en este caso, tampoco. A partir del 22 de marzo, cualquier papeleta que no se haya registrado, no valdrá, a la hora de reclamar el cobro de la misma. Las papeletas no reclamadas o perdidas se repartirán al final del proceso, por tanto, puede haber un segundo pago mayor o menor, dependiendo de esto.

P.- ¿Cuántas personas se han registrado ya?

R.- No puedo decirlo. Una de las cosas a las que se comprometieron desde la Comisión de Festejos, exigido por la gente en la asamblea, era que los datos iban a ser guardados con la máxima confidencialidad. Te puedo decir que estamos, aproximadamente, por el 75% de las papeletas ganadoras registradas. Hay gente muy humilde que tiene una papeleta entre cuatro personas y otra que tiene cuatro o más él solo. Cambia notablemente el dinero a percibir por unos y otros.

P.- ¿Van a cobrar entonces?

R.- Sí, esos 65.600 euros a los que hay que restar el problema. Todos van a cobrar 59.000 euros por papeleta.

P.- ¿Qué es lo que más le preguntan los agraciados?

R.- Sobre todo eso, si van a cobrar. La gente sigue con dudas de que vayan a hacerlo.

P.- ¿Todavía hay dudas?

R.- Sí. En la asamblea manifesté, y hoy no me puedo retractar porque es así, que si hubiese alguna denuncia y llegara orden judicial que dijera que se retiene todo el dinero y termina en procedimiento judicial, pueden ser años hasta el cobro, pero sería raro a estas alturas.

P.- De momento no hay denuncias.

R.- No, de momento no hay nada. Queda un mes. Si llega una orden judicial que paralice el proceso, habría que hacerla caso. Me sorprendería mucho que un juzgado lo hiciera. Luego estoy yo. También dije en la asamblea que yo los defiendo. Ahora no soy solo el abogado de la Comisión, también de los que han firmado a favor del acuerdo. Los tengo que defender. Si un juez manda parar el dinero yo diré que no. No se puede parar el dinero de la gente que tiene su papeleta. Van a cobrar los 59.000 euros acordados y haremos todo lo posible para que así sea, y rápido.

P.- ¿Puede ocurrir?

R.- No tendría mucho sentido práctico una reclamación. Imagínate que consideras que te han robado los de la Comisión de Fiestas. Tienes tu papeleta de 65.600 y no aceptas los 59.000. ¿Vas a pedir que paralicen el pago de los demás? Es un suicidio social y un disparate jurídico. Además, te puedes meter en un lío de costas. Si te sale mal no te voy a perdonar un euro de costas procesales. Te puedes quedar sin premio por perjudicar a otras 400 personas con la paralización.

P.- Complicado.

R.- En la asamblea se dijeron muchas cosas. Me preguntan que si hay paralización judicial van a cobrar y en la propia pregunta está la respuesta. No, en ese caso no cobraréis hasta que el juez decida, pero esa es una hipótesis muy rara y sería muy difícil que un juez nos parara los pagos provisionales que estamos acordando. Es repartir lo que hay para causar el menor perjuicio posible. Eso es lo que estamos haciendo y lo que se va a hacer de aquí a un mes. Ya estamos pensando, con el banco, en cómo pagamos. No estamos pensando en claves defensivas, en corazas, en cómo nos vamos a defender y demás, estamos trabajando para el proceso de pago, que sea rápido y eficaz.

P.- ¿Cuándo empezarán a cobrar?

R.- Depende de cómo se organice el banco. La idea es que se empiece a citar a la gente en el mismo a partir del 23 o 24 de marzo. Lo más rápido que se pueda. En el pago tardas 15-20 minutos por persona entre que pagas, haces fotocopias, explicas y demás. Si son más de 400 personas, a cuatro por hora, se tardará un tiempo. Quiero resaltar que el que va a pagar es el banco, no la comisión.

P.- ¿Está zanjada la polémica ya sin denuncias, sin paralizaciones y demás?

R.- Las posibilidades son remotísimas de que haya problemas o retrasos. Nunca se puede decir cero, pero son muy muy remotas. Lo más probable es que se comience a cobrar con normalidad. Estamos negociando que se pague en la misma sucursal del banco. Todavía no está atado.

P.- ¿No hay posibilidad de adelantar el pago?

R.- El proceso se ha ralentizado un poco en los últimos días con el registro. Si llegáramos al 95% esta semana se podría empezar a pagar la siguiente. Si fuese muy rápido todo, sí que se podría empezar a pagar antes, pero no parece.

P.- La gente apura hasta el final.

R.- Mi experiencia me dice que el 20% de las personas se registra en los últimos diez días. Hay gente que duda, puede incluso que esté consultando a abogados y demás, que haya gente que todavía le esté dando vueltas al tema.

P.- ¿Hay algún caso extraño?

R.- Hay personas que pueden haber perdido la papeleta. Esto ocurre y ralentiza el proceso. Planteo una hipótesis: 20 personas que hayan perdido su papeleta. Por esto no se puede pagar hasta ese 23 de marzo. Si esto ocurriera, en lugar de cobrar 59.000 euros, podrían cobrar más.

P.- ¿Es el caso más dramático que ha llevado?

R.- Esto es un drama. No sabes cómo estaban el 22 y el 23 de diciembre.

P.- ¿Acabará todo bien?

R.- Por supuesto que sí.