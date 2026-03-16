Tensión en Villamanín con el polémico Gordo de la Navidad: casi un 10% de los premiados no ha registrado su papeleta

Reunión entre la Comisión de Fiestas de Villamanín y los vecinos premiados con el gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín. Campillo / ICAL.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León de que el registro de las papeletas del polémico Gordo de la Navidad en el municipio leonés “continúa avanzado favorablemente”.

Afirman que, a día de hoy, “ya se ha superado el 90% de las de las participaciones registradas” en un dato que “confirma que el sistema de registro está funcionando correctamente” y que el “proceso se está desarrollando con normalidad, orden y seguridad”.

Añaden que “no obstante todavía quedan unas pocas participaciones pendientes de registrar” por lo que han insistido en “no dejarlo para el último momento”.

“Recordamos que el plazo de registro finaliza el 22 de marzo de 2026 a las 24:00 horas y que una vez superada esa fecha no será posible registrar nuevas participaciones ni reclamar el premio”.

Han insistido en “la importancia” de “completar el registro dentro del plazo establecido” añadiendo que “el sistema ha estado disponible durante semanas” y “se han ofrecido distintos medios de ayuda presencial precisamente para facilitar que todas las personas puedan realizar el trámite con tiempo suficiente”.

Los premiados, como han apuntado desde la Comisión de Festejos de Villamanín, “pueden comprobar que en las propias papeletas figura expresamente la advertencia de que el derecho al premio caduca a los tres meses igual que ocurre con los décimos oficiales”.

“El plazo fijado para el registro se encuentra dentro de este marco temporal y responde, precisamente a la necesidad de poder cerrar el listado de premios con seguridad y organizar posteriormente el pago de forma ordenada”.

Han recordado que el registro se considera “correctamente finalizado cuando la persona registrada recibe el correo electrónico automático de la plataforma confirmando la adhesión al convenio o la no adhesión al mismo”. Ese correo electrónico pasa por ser la confirmación de que el proceso se ha completado de forma correcta.

Para los que aún necesiten ayuda han citado a Zeleon Comunicación que continúa prestando asistencia presencial en León, previa cita, siendo este lunes, 16 de marzo, el último día para solicitarla.

Aviso de seguridad

Por último, han reiterado el aviso de seguridad que vienen reiterando en los comunicados anteriores. Entre ellos, no enviar fotografías de papeletas ni de documentos personales a nadie que los solicite por mensajes privados, Whatsapp, redes sociales o correo electrónico.

“Nadie está autorizado a recabar este tipo de información fuera del proceso de registro en la web oficial de la asociación”, añaden.

A partir del 23 de marzo, una vez cerrado el listado de participaciones registradas, se va a comunicar por los canales habituales como será el proceso de pago que se va a realizar por orden del número de papeleta y en días sucesivos.