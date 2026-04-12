Denuncian que la Diputación de León pagó 76.000 euros en horas extras a los bomberos "por falta de efectivos"

Un vehículo de los Bomberos de la Diputación de León en una imagen de archivo Bomberos Diputación de León Bomberos Diputación de León

El Partido Popular ha denunciado este domingo que la Diputación de León pagó más de 76.000 euros en el mes de diciembre por las horas extras de los bomberos del Sepeis "debido a la escasez de personal".

"Supone un sobrecoste equivalente a algo más del salario de dos bomberos durante un año por cuanto la hora extra se retribuye a razón de 1,25 por cada hora de trabajo", ha señalado el PP.

Los populares han asegurado que "esta mala planificación provocó que 42 profesionales tuvieran que incrementar sus horas laborales por encima de las 37,5 horas semanales estipuladas, por lo que sumaron, de una manera conjunta, un total de 3.077 horas acumuladas el último mes del año".

"Esto supone que se hicieron en un mes casi dos veces la jornada anual de un bombero establecida en 1642 horas / año que se han tenido que compensar económicamente", ha afirmado.

Y ha recordado que, tal y como recoge el informe ratificado por el diputado de Protección Civil y Sepeis, Luis Alberto Arias, "hasta que no se produzca la incorporación efectiva de funcionarios para la cobertura ordinaria de los turnos de trabajo".

"Resulta insuficiente"

El PP ha hecho hincapié en que el Plan de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento prevé que los parques de Tipo 2, que son los que están en funcionamiento en la Diputación, "deben estar dotados con tres intervinientes como mínimo presenciales las 24 horas".

"El número de efectivos en la actualidad es de 58, número que resulta insuficiente para que, con la jornada actual de funcionarios del Sepeis, puedan realizar la cobertura de los cuatro parques existentes con 3 efectivos los 365 días del año", ha señalado.

Los populares han afirmado que "el exceso de jornada laboral fue especialmente significativa en uno de los miembros, que sumó 192 horas extraordinarias, lo que supone que realizó horas extras equivalente a un mes y una semana de trabajo".

"Pero esta falta de efectivos llevó a que otros cinco funcionarios del servicio de bomberos superasen las 100 horas extraordinarias, con baremos que van desde las 112 a las 144 horas, lo que supone, en la práctica, el equivalente a tres semanas de trabajo a mayores", ha asegurado.

"Precariedad y tensiones"

El PP ha denunciado que esta situación ha provocado "precariedad y tensiones en el servicio que, previsiblemente, se solventarán con la incorporación de los 25 nuevos efectivos que tomaron posesión a finales de año".

"Sin embargo, esta cifra volverá a quedar exigua cuando se pongan en marcha los nuevos parques de bomberos que la Diputación ha anunciado en La Pola de Gordón, Bembibre y Sahagún", ha señalado.

El portavoz popular, David Fernández, ha recordado que el presidente de la institución provincial "ha indicado que estos nuevos centros tendrán las mismas características de los cuatro existentes".

"El presupuesto de la Diputación para el año 2025 ya contemplaba una cifra superior a los 500.000 euros para el pago de las horas extras a los funcionarios del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) por la falta de efectivos reales en el servicio", ha zanjado.