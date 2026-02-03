El PP denuncia que la Diputación de León lleva cuatro años sin pagar "ni un euro" a los consejos reguladores

El Partido Popular ha denunciado este martes que la Diputación de León todavía no ha pagado los 750.000 euros de ayudas a los consejos reguladores y asociaciones de productores del año 2024 aprobadas hace más de un año y que lleva sin pagarles "ni un euro" desde 2022.

El reparto de la cuantía fue aprobado en la junta de gobierno de la institución provincial del 4 de diciembre de 2024 y de ellas se beneficiarán 17 colectivos que engloban consejos reguladores y asociaciones de productores para la promoción de los productos agroalimentarios donde la provincia de León es "referencia nacional".

El portavoz popular, David Fernández, ha considerado "injustificado" el retraso en el pago de las ayudas por cuanto "la Diputación tiene recursos suficientes" para que esto no se produzca por lo que, ha apuntado, "se demuestra, una vez más, la incapacidad de gestión" del PSOE y UPL.

"Lo más grave es que estas ayudas corresponden a los años 2022, 2023 y 2024, por lo que la conclusión es clara: la Diputación no paga ayudas a los consejos reguladores y las asociaciones de productores agroalimentarios desde hace cuatro años", ha denunciado.

David Fernández ha incidido que "es una muestra más de cómo funciona la Diputación con este equipo de gobierno, incapacidad de gestionar adecuadamente, de pagar en tiempo y forma las ayudas que ellos mismos han aprobado” por lo que “cómo le vamos a pedir que lideren proyectos o ponga en valor los recursos de la provincia".

El PP ha recordado que ya denunció el "retraso en el pago" de las ayudas a las farmacias rurales, el impago de las subvenciones para estimular el enoturismo o la "falta de convenio" con los Grupos de Acción Local que "tampoco han recibido" las ayudas correspondientes a los años 2024 y 2025.

"Dónde están los más de 400 millones movilizados para la provincia a los que siempre remite el diputado de Hacienda", se ha preguntado el portavoz popular, quien ha insistido que "no son más que cifras mentirosas que están en un papel pero que no llegan a quien tiene que llegar". "Esta falta de gestión se verá en las próximas semanas cuando conozcamos el remanente, que volverá a ser histórico y a poner de manifiesto que PSOE y UPL no atienden a los problemas de los leoneses", ha zanjado Fernández.