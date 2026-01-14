Carreteras que se abren en El Bierzo: denuncian la “parálisis absoluta” por falta de inversión de la Diputación de León

Una de las carreteras denunciadas por su estado CB

Coalición por el Bierzo (CB) ha denunciado la situación de “abandono y parálisis absoluta” que sufren numerosas vías de comunicación en El Bierzo como consecuencia directa de la falta de inversiones por parte de la Diputación Provincial de León.

Desde la formación bercianista aseguran que no se trata de un problema técnico, sino de una decisión estrictamente política y presupuestaria.

CB critica duramente la actitud del actual diputado de Fomento, que, según señalan, ignora de forma sistemática las necesidades del territorio, escudándose en el argumento de que Ponferrada, por su población, no es competencia de la institución provincial. Para la formación, se trata de un razonamiento “engañoso” que pretende justificar la inacción.

La coalición considera que esta postura refleja una falta total de compromiso por parte del área de Fomento, dirigida por un partido leonesista (UPL) que, a juicio de CB, “demuestra tener sus intereses más allá del Manzanal” y actúa con desdén hacia El Bierzo tanto en su política como en las áreas que gobierna dentro de la Diputación.

Hundimiento y desplome carretera acceso a Palacios de Compludo en 2024

Desde Coalición por el Bierzo recuerdan que la Diputación es legalmente responsable de la red provincial y de los accesos únicos a los pueblos, y denuncian el estado de abandono de varias vías fundamentales para la conectividad del territorio.

San Adrián de Valdueza, una carretera reivindicada durante tres mandatos que sigue sin aparecer en las previsiones, pese al anuncio de una oficina de expropiaciones que nunca se ha materializado.

Valle del Oza y Montes de Valdueza, donde las obras de urbanización en Montes de Valdueza permanecen paralizadas por la falta de continuidad en las actuaciones de la carretera de Peñalba, lo que impide el paso de los convoyes necesarios.

Carracedo de Compludo y Palacios de Compludo, cuyos accesos la Diputación intenta catalogar como municipales, a pesar de ser el único acceso a estas localidades y, por tanto, de titularidad provincial.

Ponferrada Sur y carretera del Morredero, con un grave deterioro del asfalto en los accesos a Espinoso de Compludo, Manzanedo y Bouzas, así como una situación “brutal” de degradación en la carretera del Campo de las Danzas, agravada tras el paso de maquinaria pesada por los incendios.

Ante esta situación, Coalición por el Bierzo apela directamente al presidente de la Diputación, denunciando la dejadez del vicepresidente y diputado de Fomento. Recuerdan que el presidente conoce bien el territorio y los problemas de conexión con Molinaseca, Priaranza del Bierzo y el resto de los pueblos afectados.

Finalmente, la formación considera “inadmisible” que, con la Diputación en números verdes y con fondos disponibles, El Bierzo continúe “condenado al abandono” en materia de infraestructuras viarias.