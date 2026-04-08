León celebra el Día del Pueblo Gitano: "Está plenamente integrado, manteniendo su cultura e identidad"
El alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ha asegurado que la comunidad gitana ha encontrado en la capital leonesa "un espacio donde asentarse, donde desarrollar sus vidas y donde formar sus familias".
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El pueblo gitano de León ha conmemorado este 8 de abril su día. Y lo ha hecho en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León con un acto institucional presidido por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.
El evento ha contado con la participación de numerosos representantes del colectivo en la ciudad, de la Plataforma Secretariado Gitano, así como de la Corporación Municipal.
Un acto con la música como protagonista y en el que se ha escuchado también el himno gitano 'Gelem Gelem'.
"Volveremos hoy a oír hoy ese Gelem Gelem, ese Anduve anduve, que recuerda la marcha del pueblo gitano, su nomadismo, buscando un lugar que llamar hogar", ha señalado el alcalde.
"Y lo haremos, si me lo permiten, destacando que en León la comunidad gitana ha encontrado un espacio donde asentarse, donde desarrollar sus vidas y donde formar sus familias. Un lugar que, ahora, sí pueden llamar hogar", ha afirmado.
Un pueblo "plenamente integrado"
José Antonio Diez ha recordado que el pueblo gitano, con una historia de más de 600 años, está ahora sí "plenamente integrado, manteniendo su cultura, sus tradiciones, sus raíces, sus costumbres e identidad y conforma una comunidad que suma en la ciudad de León".
Además, ha añadido que supone "un auténtico honor" participar en la conmemoración de este miércoles que es "una reivindicación de la cultura gitana".
"Seguimos caminando, andando andando, para que la inclusión sea plena y se eliminen todas las diferencias no deseadas entre las dos comunidades", ha asegurado.
Además de la música, con varios temas interpretados por el Coro de León, la celebración también ha tenido una parte reivindicativa con la lectura de un manifiesto por parte de José Daniel Díez, Antonio Vargas, Natalia Díaz y Yumalay Hernández.
Todos ellos han resaltado los valores, la historia, y la identidad de la comunidad y la cultura gitana.