El Ayuntamiento de León vuelve a su salón de plenos tras una reforma integral y casi 650.000 euros de inversión

José Antonio Diez, acompañado de todos los miembros de la Corporación Municipal, descubren la placa del nuevo Salón de Plenos tras su reforma integral

La normalidad plenaria ha regresado al Ayuntamiento de León. Este viernes, 20 de marzo, se ha reestrenado el salón de plenos tras finalizarse las obras de reforma integral de la estancia en los últimos meses.

Con una sesión extraordinaria, la actividad ha vuelto a este salón tras una intervención que ha consistido en remozar el emblemático espacio de la ciudad, que se ubica en la Casa Consistorial de San Marcelo.

El aspecto ha cambiado por completo al dar un paso hacia una imagen más moderna y haciendo de la estancia un lugar más funcional, accesible y sostenible.

Las obras se iniciaron el pasado mes de agosto y se han invertido casi 650.000 euros. Desde entonces, los plenos del Ayuntamiento de León se han celebrado en el Palacio de Los Guzmanes, en la sede de la Diputación de León.

Precisamente, el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ha querido agradecer esta cesión a la institución provincial. La actuación ha sido ejecutada por OHL Servicios Ingesan S.A.

El objetivo principal ha sido renovar de forma integral el salón de plenos, pero respetando las características tradicionales e institucionales del lugar, con la meta de actualizar su imagen y renovar sus instalaciones.

El salón de plenos cuenta ahora con nuevos equipos y mobiliario que lo transforman en un lugar más funcional, ya que dispone de mesas con toda la tecnología integrada, a la vez que apuesta por una mayor eficiencia con la búsqueda de mejorar el confort a nivel acústico, lumínico y térmico.

La estancia cuenta con un mejor aislamiento y un nuevo sistema de ventilación que permite recuperar el calor, minimizando el gasto energético derivado de su utilización.

Tras celebrar el pleno extraordinario, toda la Corporación Municipal, bajo la presidencia de José Antonio Diez, ha descubierto una placa en el hall del Consistorio de San Marcelo en la que ha quedado plasmada esta importante intervención con los nombres de todos los concejales.

El alcalde ha hecho extensivo su agradecimiento a todos los grupos políticos por su apoyo y colaboración para dar forma a este proyecto en lo que consideran uno de los espacios más importantes de la vida municipal de la ciudad de León.