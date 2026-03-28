León sale a venderse como ciudad de congresos: del turismo de escapada al negocio de los grandes eventos

León quiere seguir atrayendo visitantes, pero también hacerse fuerte en un terreno cada vez más codiciado: el de los congresos, las reuniones profesionales y los grandes eventos.

Con ese objetivo, el Ayuntamiento ha reforzado en este inicio de 2026 su estrategia de promoción turística con varias acciones dirigidas a consolidar la ciudad en ese mercado y a ganar presencia en algunos de los principales puntos de origen del turismo nacional.

A través del área de Turismo, la ciudad ha participado durante el primer trimestre del año en cinco workshops o mesas comerciales junto a agentes de viajes de Aragón, Andalucía y Cataluña.

El propósito ha sido claro: enseñar de cerca lo que ofrece León, estrechar lazos con profesionales del sector y abrir nuevas oportunidades de negocio.

A esa hoja de ruta se ha sumado la presencia de la ciudad en el salón B-Travel de Barcelona, celebrado el pasado fin de semana, después de haber estado también en Fitur y Madrid Fusión con stand propio.

Son escaparates en los que León busca dejarse ver, reforzar su imagen y seguir ganando terreno tanto entre los profesionales como entre el público final.

Uno de los ejes principales de esta estrategia ha sido el segmento MICE, vinculado a congresos, incentivos, convenciones y exposiciones.

En ese marco, León ha impulsado una acción específica junto a EventoPlus para presentarse como una sede atractiva para acoger jornadas, congresos y viajes de incentivo, apoyándose en sus infraestructuras, su conectividad y una oferta complementaria que combina patrimonio, gastronomía y ciudad.

Ese trabajo tuvo uno de sus momentos más visibles este jueves, 26 de marzo, con una presentación de León ante más de 150 decisores del sector de los eventos corporativos.

Un paso más en la intención del Consistorio de diversificar mercados y reforzar el papel del turismo como motor económico local.

Y es que el sector no es menor en la capital leonesa. Según los datos trasladados por el Ayuntamiento, el turismo movió el pasado año casi 32 millones de euros en gasto a través de transacciones en TPV en la ciudad. Una cifra que refleja el peso de una actividad que León quiere seguir cuidando y ensanchando.