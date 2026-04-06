Es oficial: ayudas de hasta 3.000 euros para financiar gastos corrientes esenciales de empresas y autónomos de León

El Ayuntamiento de León ha hecho oficial el lanzamiento de una nueva convocatoria de ayudas de hasta 3.000 euros para financiar los gastos corrientes esenciales de empresas y autónomos de la ciudad.

Con el objetivo de reforzar su apoyo al tejido empresarial local, ha aprobado esta línea a través del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (ILDEFE) y contará con una dotación total de 85.000 euros para consolidar las compañías.

La convocatoria pretende hacer más robustos los proyectos empresariales de reciente creación, asegurando su viabilidad a largo plazo. El periodo de solicitudes se abrirá este martes, 7 de abril, y se cerrará el 2 de octubre tras publicarse la convocatoria este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las ayudas son de concurrencia no competitiva y se han diseñado para apoyar las necesidades de tesorería de las empresas de la ciudad de León de menos de 100 empleados.

El importe máximo por proyecto serán 3.000 euros y se podrán destinar a financiar gastos corrientes esenciales para el funcionamiento diario del negocio.

Ahora bien, la convocatoria es especialmente flexible en cuanto a los conceptos que se pueden subvencionar. De esta manera, se incluyen los gastos de personal y alquiler de locales, pero también la compra de materias primas y existencias, los procesos de digitalización, posicionamiento web e imagen corporativa y cualquier gasto necesario para desarrollar la actividad.

Podrán ser beneficiarios tanto los empresarios individuales como las sociedades, siempre que hayan iniciado su actividad dentro del municipio de León entre el 1 de enero de 2024 y los 120 días previos a formular la solicitud.

Como requisito principal está la necesidad de disponer de un local de negocio abierto al público y haber generado, como mínimo, una nueva alta en la Seguridad Social de un socio trabajador que estuviera en situación de desempleo.

Los servicios técnicos de IDEFE estarán a disposición de los emprendedores durante el proceso para ofrecerles asesoramiento personalizado para preparar las solicitudes.

Una vez formuladas las solicitudes, estas serán evaluadas por una comisión técnica que elevará las propuestas de concesión de manera ágil para inyectar liquidez cuanto antes al comercio y la industria local.