Rescatan a un hombre de 70 años tras caer a un pozo con agua en La Bañeza
El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local del municipio, a los Bomberos de la Diputación de León y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado al lugar de los hechos.
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Un hombre de 70 años ha sido rescatado este viernes después de caer accidentalmente a un pozo de entre seis y ocho metros de profundidad en el municipio leonés de La Bañeza.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 14:05 horas informando de que el hombre se había caído a un pozo en la Plaza del Carnaval de la localidad y que estaba consciente pero no podía salir. Además, detallaban que el pozo tenía agua.
El 112 ha dado aviso a la Policía Local de La Bañeza, a los Bomberos de la Diputación de León y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado.
Durante el seguimiento del incidente, la Policía Local del municipio leonés ha comunicado que ha logrado, finalmente, sacar al hombre del pozo.