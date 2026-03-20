Rescatan a un hombre de 70 años tras caer a un pozo con agua en La Bañeza

Un hombre de 70 años ha sido rescatado este viernes después de caer accidentalmente a un pozo de entre seis y ocho metros de profundidad en el municipio leonés de La Bañeza.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 14:05 horas informando de que el hombre se había caído a un pozo en la Plaza del Carnaval de la localidad y que estaba consciente pero no podía salir. Además, detallaban que el pozo tenía agua.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de La Bañeza, a los Bomberos de la Diputación de León y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado.

Durante el seguimiento del incidente, la Policía Local del municipio leonés ha comunicado que ha logrado, finalmente, sacar al hombre del pozo.