Rescate de altura: herido un montañero, de un grupo de diez, tras sufrir una caída con golpe en el pecho

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido esta tarde el rescate de un montañero que ha resultado herido tras sufrir una caída en la cara este del pico Espigüete, en Velilla del Río Carrión (Palencia), como ha informado el 112.

La operación comenzaba tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 15:27 horas en la que explicaban que un montañero de 30 años, que forma parte de un grupo de diez, ha sufrido una caída y se encuentra herido con un golpe en el pecho, consciente y mareado.

El gestor del 1-1-2 realizaba inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encargaba de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia.

También con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima, en la arista este del pico, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al mismo tiempo, el 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil de Palencia y a los Bomberos de la Diputación.

Una vez localizado el punto en que se hallaba el grupo de montañeros, el helicóptero ha realizado un apoyo de patín en tierra para facilitar el descenso del equipo de rescate.

Ya con el herido, y una vez prestada una primera asistencia, se le encamilla para izarle al helicóptero, mediante una maniobra de grúa junto con la rescatadora enfermera.