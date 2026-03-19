El choque de dos máquinas bateadoras en una vía de Salamanca deja dos operarios heridos

Dos operarios han resultado heridos tras la colisión entre dos máquinas bateadoras que realizaban tareas de mantenimiento en Muñoz, dentro del término municipal de La Fuente de San Esteban, en la provincia de Salamanca, como ha informado el 112.

A las 19:30 hora Adif informaba de un suceso que se ha producido a la altura del kilómetro 288 de la carretera N-620, en el kilómetro 54 del trazado ferroviario Salamanca-Frontera con Portugal.

Explicaban en un principio que había cuatro operarios heridos, en principio leves y todos conscientes, y que un quinto habia sido trasladado al Hospital de Salamanca en vehículo particular.

Se daba aviso a la Guardia Civil de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba asistencia al lugar.

La Benemérita confirmaba después que eran dos los heridos, con contusiones leves.

Los dos operarios heridos han sido trasladados al centro de salud de La Fuente de San Esteban para ser atendidos. Uno de ellos ha sido dado de alta allí, y el otro, trasladado al hospital de Salamanca.