Encuentran muerto a un hombre bajo unas pacas de paja en una explotación ganadera de un pueblo de Salamanca

El Servicio de Emergencias ha confirmado la muerte de un hombre de unos 70 años que era localizado bajo unas pacas de paja en una explotación ganadera a las afueras de Valdelosa, en la provincia de Salamanca.

A las 20:22 horas se recibía una llamada para alertar del hallazgo y rápidamente se daba aviso a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaban un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Calzada de Valdunciel.

En el lugar se confirmaba que el varón estaba fallecido.