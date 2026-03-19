Encuentran muerto a un hombre bajo unas pacas de paja en una explotación ganadera de un pueblo de Salamanca
El hallazgo se ha producido a las 20:22 horas de la noche de este jueves.
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El Servicio de Emergencias ha confirmado la muerte de un hombre de unos 70 años que era localizado bajo unas pacas de paja en una explotación ganadera a las afueras de Valdelosa, en la provincia de Salamanca.
A las 20:22 horas se recibía una llamada para alertar del hallazgo y rápidamente se daba aviso a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaban un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Calzada de Valdunciel.
En el lugar se confirmaba que el varón estaba fallecido.