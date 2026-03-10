Rueda vincula las amenazas de Trump a la "irresponsabilidad" de Sánchez: "Con el 'no a la guerra' estamos todos"

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, este martes en Ponferrada César Sánchez ICAL

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado este martes que "con el no a la guerra estamos todos" y se ha reafirmado en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, representa a "su territorio" después de la polémica generada este lunes. Además ha achacado a la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la tensión con Estados Unidos.

"Con el no a la guerra estamos todos, si yo encontrase a alguien que dijera que la guerra le parece muy bien estaría en absoluto desacuerdo", ha afirmado en un acto en Ponferrada, asegurando que no le han "gustado" las manifestaciones de Trump porque "cuando se amenaza a un país nos afecta a todos".

Con todo, ha afirmado que el "causante" de esas amenazas es "un irresponsable como el presidente del Gobierno". "No entiende que estamos en alianzas y que tenemos unos compromisos y que tenemos que cumplirlos como están haciendo otros dirigentes europeos. Le dan igual las consecuencias", ha señalado.

Sobre sus declaraciones acerca de Ayuso, se ha ratificado en su opinión. "Opino exactamente lo mismo que ayer y que todos los días. Ayer se me hizo una pregunta sobre si la postura del PP en general era de seguidismo o si está teniendo una postura lógica y firme y sin ninguna duda lo segundo es lo que yo contesté", ha apuntado.

Y ha asegurado que lo que defienda cada dirigente concreto "habla en nombre de su territorio". "Cada uno representa al territorio en el que está, ya le gustaría al PSOE tener la unidad que tenemos en el PP", ha insistido.

Además, Rueda ha achacado el "intento de avivar polémicas" del PSOE con el hecho de que "es un partido absolutamente fragmentado con enfrentamientos y declaraciones durísimas entre representantes".

"No se verá nunca eso en el PP, cada uno tenemos la responsabilidad de representar a nuestros territorios pero creo sinceramente que el PP que nos representa a todos está hablando en este tema y en otros con una voz firme de la que yo me siento muy orgulloso", ha añadido.

El "rédito electoral" de Sánchez

Rueda ha insistido que "con el no a la guerra estamos todos" pero ha acusado a Sánchez de pensar "solo en el rédito electoral personal. "Yo estoy, como todos los españoles y los gallegos de bien, en contra de las guerras y de sus consecuencias, las humanas y las económicas. Lo que estamos viendo es muy preocupante", ha afirmado.

Pero ha cargado contra la posición del Gobierno. "De eso a decir que eso te da derecho a ir absolutamente por libre, a buscar titulares, a decir una cosa y la contraria, porque está en contra de cualquier intervención pero cuando se ve que estamos interviniendo como otros países europeos se dice que no, que son cosas que no tienen que ver con la guerra. Eso es tomar a la gente por tonta, no se lo cree nadie y yo me alegro de estar en un partido que tiene una postura firme", ha afirmado.

Sobre el viaje de Ayuso a Estados Unidos, el presidente de la Xunta de Galicia ha asegurado desconocer sus "razones". "Me parece lo mismo que si yo voy a Estados Unidos y la presidenta Ayuso opina de los viajes que yo estoy haciendo. Cada uno tiene que explicar sus viajes y sus finalidades, yo no me meto en eso igual que no me gusta que se metan los demás. Lo que decida hacer cada uno lo hace y lo explica, yo no tengo nada que decir porque desconozco las razones, su programa y las finalidades", ha zanjado.

Un territorio "continuo"

Rueda ha asegurado que acude a Castilla y León en plena campaña electoral a "apoyar a un amigo y a un compañero". "Es un presidente que durante todos estos años se ha significado por una relación muy estrecha con Galicia. Eso ha dado sus frutos, tiene que continuar y sería una magnífica noticia para mí y para Galicia que tuviera el mejor resultado posible en las elecciones del domingo", ha afirmado.

El presidente gallego ha asegurado que Galicia y El Bierzo son "un territorio continuo". "Es cierto que pertenecemos a dos comunidades diferentes pero las infraestructuras que nos atraviesan a las dos y nos conectan con el resto de España son absolutamente fundamentales y hay muchos empresarios que tienen intereses, clientes y proveedores en las dos comunidades", ha afirmado.

Y ha defendido que "hay muchos intereses que toca reivindicar conjuntamente y lo que toca reivindicar es, ni más ni menos, que no pretendemos ser más que nadie pero tampoco menos".

Rueda ha considerado que la alianza de Galicia con Castilla y León, Asturias y el norte y centro de Portugal es "algo absolutamente fundamental".

"Mañueco lo entendió muy bien y sería una excelente noticia que pudiéramos seguir reivindicando todo lo que está por hacer, algunas cosas llevamos muchos años el Gobierno central socialista pintándolas en papeles y diseñándolas en la pantalla de un ordenador pero no pasan de ahí y por tanto tenemos que seguir presionando para que se acabe esta discriminación", ha afirmado.

Además, ha apuntado que tendrán que ser también "muy exigentes cuando Feijóo sea presidente del Gobierno". "Y mucho más habiendo sido presidente de Galicia y conociendo las necesidades que tenemos y las necesidades conjuntas de Castilla y León y Galicia", ha afirmado.

Rueda pide concentrar el voto

El presidente de la Xunta ha asegurado que las conexiones eléctricas son "un tema estratégico de país". "Hay muchas empresas que quieren seguir creciendo y establecerse y siguen dependiendo de un acceso a la energía que es un auténtico desastre desde el punto de vista de la planificación que tienen que hacer los ministerios correspondientes", ha señalado.

Y ha apostado por "hacer fuerza". "Tenemos fuentes de generación de energías renovables y tenemos que luchar para que nuestras empresas tengan la oportunidad de conectarse a la red y seguir funcionando y creando riqueza", ha subrayado.

Rueda ha recordado también la importancia de la "estabilidad". "En Galicia tenemos la fortuna, porque los gallegos nos dieron por quinta vez su confianza por mayoría absoluta, de poder gobernar con esa estabilidad y con esa capacidad de comprometernos y poder cumplir", ha señalado.

Y ha asegurado que en Castilla y León "la solución es darle la fuerza suficiente a un partido de Gobierno y que quiere gobernar" y que "todo lo que no sea eso y todo lo que sea dividir el voto le va a restar capacidad al presidente Mañueco para poder cumplir todos los compromisos".

"Si se quiere que se cumplan y que siga gestionando con tranquilidad, porque somos muy similares y no nos gusta tanto la política de hacer ruido pero la gestión diaria y cumplir los compromisos es fundamental para los dos. Los gallegos lo han entendido y lo llevan entendiendo desde hace muchísimos años y estoy seguro de que en las elecciones del domingo mucha gente de Castilla y León lo va a entender también", ha zanjado.