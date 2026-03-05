Un instituto de León se lleva el Premio Nacional de Aprendizaje-Servicio por su divulgación del legado romano

El alcalde de León, José Antonio Diez, durante la recepción al equipo 'Guardianes del Patrimonio' del IES Lancia de León

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de San Marcelo al equipo Guardianes del Patrimonio del IES Lancia, ganador del Premio Nacional de Aprendizaje y Servicio en la categoría de Participación y Empoderamiento.

Se trata de un reconocimiento a su labor de divulgación del León Romano con recreaciones históricas y filandones, así como su implicación en la conservación del patrimonio.

Los alumnos y sus profesores han explicado al alcalde todas las iniciativas que realizan en el centro por las que han logrado este importante galardón que otorga la Red española de Aprendizaje-Servicio y la ONG Educo, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Además, le han invitado a participar en sus próximas actividades.

José Antonio Diez les ha dado la enhorabuena en nombre de toda la ciudad y les ha animado a seguir estudiando y formándose porque son el presente y futuro de la ciudad de León.