León se hace más cómoda: aceras mejoradas y pasos de peatones en estas concurridas calles

Caminar por León será un poco más fácil y seguro dentro de muy poco. Este viernes, el Ayuntamiento dará el visto bueno definitivo a un plan de obras que invertirá 500.000 euros en arreglar puntos clave de la ciudad.

El objetivo es claro, una ciudad con menos baches, cruces más seguros y que el peatón sea el verdadero protagonista.

Estas son las cuatro zonas que van a cambiar por completo en los próximos meses:

Si sueles pasar por el tramo de la Avenida Padre Isla (entre Dama de Arintero y Obispo Vilaplana), sabrás que las baldosas actuales necesitan un cambio. Por eso, se va a sustituir el suelo viejo por un asfalto especial de colores que imita el diseño actual.

De esta manera, será mucho más cómodo para caminar o ir con carritos, y se aprovechará para pintar de nuevo el carril bici.

La Avenida Gutiérrez Mellado es una vía ancha donde los coches a veces corren más de la cuenta, por esto, se va a instalar un nuevo paso de peatones elevado entre Reyes Leoneses y Peregrinos.

Así, obligará a los coches a frenar y conectará de forma segura las zonas verdes y los colegios de la zona.

En el entorno del centro de diálisis de la calle La Serna, se va a reorganizar el aparcamiento de las ambulancias y se nivelará la acera.

Los pacientes tendrán un acceso mucho más cómodo y se acabará con el problema de las ambulancias que, por falta de espacio, terminaban subiéndose a la acera.

Por último, tras la reciente peatonalización de la calle San Agustín, quedaba pendiente "coser" bien esa zona con la Gran Vía de San Marcos. Así, se creará un paso de peatones a la altura de Lope de Vega y se moverá el de la calle Fajeros para ponerlo justo a la salida del colegio