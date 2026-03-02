León se compromete con la igualdad por el 8-M y lanza un programa reivindicativo que se extenderá hasta el día 17

Imagen de la presentación del programa del 8-M del Ayuntamiento de León

León conmemorará un año más el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y lo hará con un programa reivindicativo en el que las actividades se extenderán desde este miércoles 4 hasta el día 17. El compromiso por la igualdad no se limitará únicamente a la manifestación habitual, sino que también habrá actos culturales y de formación.

Todo ello bajo el lema 'Compromiso en igualdad'. Así lo ha presentado este lunes la concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, junto a la representante del Colectivo de Mujeres Creadoras, Cristina Izquierdo, y el coordinador de información, atención social y residencias del Consistorio leonés, Juan José Compadre.

Durante su intervención, Escudero ha recalcado que el Ayuntamiento de León trabaja "todos los días" por la igualdad, aunque "como siempre os digo cuando llegan estas fechas, el 8M es un buen motivo para seguir alzando la voz". "No podemos ni debemos olvidar que la lucha por la igualdad se ejerce todos los días", ha añadido la edil, quien ha aclarado que "no es una cuestión de sexos, sino de compromiso".

En este sentido, la concejala ha destacado que es ese compromiso en el que se mueve su Concejalía y en el que se centran las actividades programadas con motivo del 8-M con acciones reivindicativas, formativas y culturales, "tres eslabones esenciales para seguir transformando nuestra sociedad".

La programación cuenta con la colaboración de diferentes colectivos y entidades, como el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, la Universidad de León, La Fundación Jesús Pereda de CC.OO. de León, la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León, la Comisión del 8-M, bibliotecas municipales, el Movimiento Feminista de León, el Conservatorio Profesional de Música y la Fundación Isadora Duncan.

El objetivo es llegar "a cuanto más público mejor" y en el programa se contempla desde un encuentro sobre 'Violencia Económica Institucional contra las Mujeres' con la Fundación Isadora Duncan hasta un taller de música tradicional del Colectivo Mujeres Creadoras.

Estas dos serán las actividades que abran el programa este miércoles 4 de marzo. También habrá presentaciones de libros de la mano de María Ángeles González Delgado o de Silvia Intaxurrondo.

También habrá un concierto didáctico-demostrativo de castañuelas, 'Mujer e identidad leonesa', una visita guiada por los espacios emblemáticos del casco histórico de León, la obra de teatro 'Mujer 10' en el Palacio del Conde Luna o un concierto teatralizado, 'Ni a tontas ni a locas. El cumplido de María de Metzu'.

Un programa de actividades en el que, como ha subrayado Mercedes Escudero, no faltan las manifestaciones del 8 de marzo ni el acto institucional del viernes 6 de marzo, que este año está organizado por la Universidad de León. Las entidades participantes en este acto institucional son Ayuntamiento de León, Diputación Provincial de León, Universidad de León, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León y Subdelegación de Gobierno en León.

Mercedes Escudero ha invitado a todos los habitantes a participar en este programa y "a seguir haciendo 8M todos los días del año y a continuar trabajando por un futuro en el que solo tengamos que hablar de personas, porque hablar de personas será lo mismo que hablar de igualdad".

El programa completo se puede consultar a continuación:

Miércoles 4 de marzo

II Encuentro Violencia Económica Institucional contra las Mujeres.

Lugar: Fundación Sierra Pambley.

Hora: 9:30 horas.

Organiza: Fundación Isadora Duncan.

Colabora: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Miércoles 4 de marzo

Taller de música tradicional ‘Colectivo de Mujeres Creadoras’.

Lugar: Residencia de Personas Mayores de Virgen del Camino.

Hora: 11:00 horas.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Jueves 5 de marzo

Presentación del libro ‘De la humillación hacia la liberación de las mujeres. Tiempos de rebeldía y cambios sociales’ de Mª Ángeles González Delgado.

Lugar: Ateneo Cultural El Albéitar.

Hora: 18:30 horas.

Organiza: Fundación Jesús Pereda - Comisiones Obreras de León.

Colabora: Universidad de León y Ayuntamiento de León.

Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 5 de marzo

Espectáculo ‘Mujer e Identidad Leonesa: Concierto Didáctico-Demostrativo de Castañuelas’. Colectivo de Mujeres Creadoras.

Lugar: Casa de Cultura de Trobajo del Cerecedo.

Hora: 18:00 horas.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 5 de marzo

Visita guiada ‘León avanza en femenino’ por espacios emblemáticos del casco histórico de León que culmina con un espacio networking, entre empresarias y profesionales invitadas.

Lugar de salida: Plaza del Conde Luna. Esquina con Palat del Rey.

Hora: de 19:00 horas a 21:00 horas.

Organiza: Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León. ASELE.

Colabora: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Viernes 6 de marzo

Acto institucional conjunto por el Día Internacional de la Mujer. Lectura del manifiesto Institucional.

Lugar: Facultad de Educación de la Universidad de León.

Hora: 10:00 horas.

Entidades participantes: Ayuntamiento de León, Diputación Provincial de León, Universidad de León, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León y Subdelegación de Gobierno en León.

Organiza: Universidad de León.

Viernes 6 de marzo

Presentación del libro ‘Solas en el Silencio’ de Silvia Intxaurrondo.

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de León. C/ Alfonso V.

Hora: 19:00 horas.

Organiza: Bibliotecas Municipales. Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Viernes 6 de marzo

Espectáculo ‘Mujer e Identidad Leonesa: Concierto Didáctico-Demostrativo de Castañuelas’. Colectivo de Mujeres Creadoras.

Lugar: Antiguas Escuelas - Oteruelo de la Valdoncina.

Hora: 19:00 horas.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 7 de marzo

Representación de la obra ‘Mujer 10’. Compañía El Terral Teatro.

Lugar: Palacio del Conde Luna. Plaza del Conde Luna.

Hora: 19:30 horas.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 7 de marzo

Espectáculo ‘Mujer e Identidad Leonesa: Concierto Didáctico-Demostrativo de Castañuelas’. Colectivo de Mujeres Creadoras.

Lugar: Casa de Cultura de Armunia.

Hora: 19:00 horas.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 8 de marzo

Manifestación por el Día Internacional de la Mujer - 8 de marzo. Movimiento Feminista de León.

Salida y recorrido: Ayuntamiento (Ordoño II), Santo Domingo, Ramón y Cajal, cuesta de San Isidoro, Sacramento para finalizar en la plaza de Santo Martino. Lectura manifiesto.

Hora: 12:00 horas.

Organiza: Movimiento Feminista de León.

Colabora: Ayuntamiento de León.

Domingo 8 de marzo

Manifestación por el Día Internacional de la Mujer - 8 de marzo. Comisión 8M León.

Salida y recorrido: Plaza de Guzmán – Avda. Roma - Plaza de la Inmaculada - Gran Vía de San Marcos - Plaza Santo Domingo - Avda. Independencia - Arco de Ánimas - Plaza San Marcelo. Lectura manifiesto.

Hora: 12:00 horas.

Organiza: Comisión 8M León.

Colabora: Ayuntamiento de León.

Domingo 8 de marzo

Concierto teatralizado. ‘Ni a tontas ni a Locas. El cumplido de María de Maeztu’. Pasobásico Teatro.

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 19:00 horas.

Entrada gratuita con invitación. Recogida de invitaciones en la taquilla del Auditorio Ciudad de León desde el día 4 de marzo, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Máximo dos localidades por persona, hasta completar aforo disponible.

Organiza: Conservatorio Profesional de Música de León.

Colabora: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Jueves 12 de marzo

Espectáculo de Teatro Musical ‘Ni soy heroína ni lo quiero ser’. Compañía TED Teatro. (Teatro Educación e Igualdad).

Lugar: Palacio Conde Luna. Plaza Conde Luna.

Hora: 19:30 horas.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 17 de marzo

Representación de obra ‘Lentas pero Seguras’. Compañía Higiénico Papel Teatro.

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de León. C/ Alfonso V.

Hora: 19:30 horas.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.

Entrada libre hasta completar aforo.

Abierto el plazo de presentación

XI Certamen de Microrrelatos por la Igualdad.

Dirigido a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de los centros educativos de León.

Plazo de presentación: Los centros podrán enviar los microrrelatos hasta el 31 de marzo.

Organiza: Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad - Ayuntamiento de León.