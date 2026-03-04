Alertan de que León ha perdido casi 80.000 habitantes desde 1983 y piden el acceso directo a los fondos europeos

Alertan de que León ha perdido casi 80.000 habitantes desde 1983 y piden el acceso a los fondos de cohesión europeos Peio García ICAL

El VII Observatorio Económico de Proyecto León ha alertado este miércoles de que la provincia de León ha perdido 79.668 habitantes desde 1983, año de aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y de creación de la autonomía, hasta enero de 2025 y ha subrayado la necesidad de un acceso directo a los fondos de cohesión europeos.

El estudio indica que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población provincial ha caído de 526.439 a 446.771 habitantes, un retroceso del 15,13%. El informe analiza esta evolución junto con la de Zamora y Salamanca, compara los resultados con provincias de tamaño similar al inicio del periodo autonómico y examina los indicadores de renta y empleo.

Destaca que el actual encuadre de Castilla y León como única región NUTS 2 "diluye" los indicadores leoneses, impidiendo que accedan a mayores volúmenes de financiación estructural europea al no poder clasificarse como "región menos desarrollada".

Pérdida de población

El estudio hace hincapié en que, en la cohorte de provincias que rondaban los 500.000 habitantes en 1983 (Navarra, Cantabria, Valladolid y León), solo León registra una pérdida significativa. Navarra crece un 33,16%, Cantabria un 14,37% y Valladolid un 8,45%, mientras León decrece un 15,13%.

En la cohorte de Zamora y Salamanca, los descensos son del 26,95% y 10,05% respectivamente, cifras que sitúan a ambas provincias entre las más afectadas de sus grupos de comparación. Para la Región Leonesa triprovincial (León, Zamora y Salamanca), la población pasa de 1.118.188 habitantes en 1983 a 940.825 en 2025, una disminución del 15,86% (177.363 personas menos).

En contraste, las seis provincias restantes de Castilla y León apenas pierden un 0,99% en el mismo periodo, y la comunidad autónoma en su conjunto registra un retroceso del 7,41%.

Evolución interna

El informe también desglosa la evolución interna de la provincia de León. Desde 1986, el Consejo Comarcal del Bierzo ha perdido alrededor del 17,8% de su población (de 143.668 a 118.077 habitantes en 2025). Si se incluye el occidente leonés (Laciana y La Cabrera), la caída supera el 21 % en algunos cálculos. El resto de la provincia presenta una pérdida algo menor, del orden del 13%.

En los últimos diez años (2015-2025), la tendencia no se revierte: León pierde un 4,79% entre 2015 y 2020 y un 2,12% adicional entre 2020 y 2025. Zamora y Salamanca muestran dinámicas similares, con descensos persistentes aunque de diferente intensidad.

PIB per cápita y empleo

El Observatorio incorpora datos de PIB per cápita, referidos a 2023, y empleo. León se sitúa en torno al 87-88% de la media nacional, Zamora algo por debajo y Salamanca en una posición intermedia, todas por debajo tanto de la media española como, en general, de la media de Castilla y León.

Las tasas de ocupación son inferiores a la media nacional y el paro estructural afecta especialmente a las zonas rurales y al occidente leonés. El informe destaca la interconexión entre los tres pilares analizados: la pérdida poblacional reduce la demanda interna, limita la oferta de servicios y dificulta la atracción de inversión y empleo, lo que a su vez acelera la despoblación.

Fondos europeos y encuadre territorial

El documento incide especialmente en los fondos de cohesión europeos. Según la normativa comunitaria (clasificación NUTS 2), las regiones con PIB per cápita inferior al 75% de la media de la UE acceden a mayores volúmenes de financiación estructural.

El Observatorio señala que el actual marco de Castilla y León como una única región NUTS 2 diluye los indicadores de las zonas más desfavorecidas, lo que impide que León o la Región Leonesa puedan optar de forma independiente a esa categoría de "región menos desarrollada".

El estudio plantea que una eventual configuración autonómica propia, ya sea uniprovincial o triprovincial, permitiría una gestión directa de esos recursos y una mejor adaptación de las políticas a las necesidades específicas del territorio. Un documento que invita a reflexionar sobre el impacto del modelo territorial actual y sobre posibles ajustes que mejoren la captación de recursos europeos y la capacidad de respuesta a los retos de despoblación y desarrollo.