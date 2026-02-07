Alicia Gallego (UPL) registra su candidatura "integradora con todas las comarcas" mientras sufre la desbandada en El Bierzo

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado este pasado viernes en la Junta Electoral la candidatura encabezada por su líder, Alicia Gallego, queriendo ser la "primera fuerza política en León el próximo 15 de marzo". Mientras tanto, en este contexto, el partido debe lidiar con la desbandada de miembros del comité comarcal del Bierzo por haberse sentido "ninguneados" al no contar con ellos en las listas.

El exprocurador y exsecretario comarcal del Bierzo José Ramón García, junto al que fuera vicesecretario, Alfredo López, y a la representante en el Consejo General, María Dolores Álvarez, dimitieron de sus cargos mientras acusaban a la "nueva-vieja Ejecutiva" de UPL y a Luis Mariano Santos de "traición" por sacarles de la lista.

El partido ha anunciado este sábado, 7 de enero, que ya han registrado la lista de candidatos a las elecciones del próximo 15 de marzo, lideradas por una Alicia Gallego que destaca que ha contado con la aprobación del Consejo General del partido leonesista.

Asimismo, ha calificado la lista como "integradora y con personas representativas de todas nuestras comarcas de la provincia de León" a pesar de la crisis que vive actualmente el partido en El Bierzo, donde sus ya exmiembros no se sintieron representados con los nombres propuestos y que "nadie conoce".

José Ramón García denunció la "imposición" de una lista "sin diálogo ni consideración por la labor realizada en la comarca para mejorar la imagen de UPL" después de que él fuera el segundo más votado al Consejo Social. Sobre esto, considera que no gustó nada en la dirección al igual que la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo fuera la más votada.

De la lista de UPL, El Bierzo destaca con nombres como Antonio Luis Carballo, en el número cuatro, Sigifrado Benavides, en el 10, y Ángel Alija, suplente. Sin embargo, para los ya exmiembros se ha "relegado" a la comarca después de pasarla del tercer al cuarto puesto.

Para Gallego, la lista está conformada por personas "conocedoras de nuestra tierra, de sus necesidades y de sus peculiaridades" y ha reivindicado que mantendrán su petición de "políticas públicas de calidad, servicios como sanidad, educación, cultura, servicios sociales tan esenciales y que tendrán su plasmación en el programa electoral".

Por todo ello, ha subrayado su convencimiento de un "necesario cambio" y ha asegurado que UPL se presenta como "el revulsivo" que en las próximas elecciones "será la primera fuerza política en León con el apoyo de la gente".

Por último, Alicia Gallego ha garantizado que servirá para "llevar todas las necesidades y reivindicaciones" que requiere su tierra y "la región leonesa".