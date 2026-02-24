El PP exige a Óscar Puente la bonificación del peaje de la A-71 entre León y Astorga: "Es un mapa de desigualdad territorial"

El Partido Popular de León ha exigido este martes al Gobierno de España la bonificación del peaje de la A-71 entre León y Astorga, "siguiendo el ejemplo de lo que practica en otros territorios" para que los leoneses no sean "víctimas de un mapa de desigualdad territorial impuesto por el Ejecutivo central".

Esta es la petición formulada por la diputada Silvia Franco en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, dentro de la moción presentada por el Grupo Popular en la que insta al Gobierno a bonificar los peajes en las autopistas de Castilla y León.

"Las instituciones de León, Astorga y El Bierzo reclaman soluciones", ha enfatizado la diputada leonesa, quien ha enfrentado el "agravio" del Gobierno con el "compromiso" de Alfonso Fernández Mañueco, que "incluye en el programa electoral una bonificación de hasta el 60% para los conductores recurrentes", a pesar de "no ser su competencia directa".

Silvia Franco ha lamentado en su intervención que el ministro Óscar Puente "premia con generosas bonificaciones a otras autopistas mientras castiga a León", al tiempo que ha exigido "la reprobación del ministro por su gestión opaca y por dar la espalda a los leoneses".

Una discriminación que, según ha señalado, también se traslada a las bonificaciones de la A-66 entre León y Asturias, donde, "después de un año del bypass provisional fruto de un desprendimiento", se sigue cobrando el peaje completo, "algo de dudosa legalidad", mientras que "el Gobierno implementa nuevas bonificaciones mal diseñadas a las que solo accede el 20% de los usuarios".

La diputada leonesa ha calificado de "incomprensible" que el PSOE de León defienda un "no rotundo" a la bonificación del peaje de la A-71 y a que los leoneses "no mejoren" las bonificaciones de la A-66 entre León y Asturias.

"Es indignante que los diputados socialistas leoneses se plieguen sin pudor", ha trasladado, al tiempo que también ha hecho partícipe a "su socio de gobierno en la Diputación de León", la Unión del Pueblo Leonés, que "no dice nada". Silvia Franco ha manifestado que "todos temen contrariar al ministro Puente" y ha criticado que ese miedo "pesa más que su deber por defender los intereses de los leoneses".