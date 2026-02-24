La reapertura del tren directo Madrid–Aranda–Burgos, más cerca: el PP logra que el Congreso llegue a un acuerdo

La reapertura del tren directo entre Madrid, Aranda de Duero y Burgos ha dado este martes un paso clave en el Congreso de los Diputados. La Proposición No de Ley (PNL) defendida por el diputado burgalés del PP, Ángel Ibáñez, ha sido finalmente aprobada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque no ha estado exenta de reproches cruzados y acusaciones de electoralismo.

La jornada parlamentaria ha estado marcada por una anécdota que ya ha dejado de serlo en los últimos meses. El debate posterior sobre el tren de Sanabria tuvo que retrasarse debido a que varios ponentes llegaron tarde… precisamente por problemas en el tren.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, exige al Gobierno que inicie “de inmediato” los trámites para reparar el túnel de Somosierra, liberar el ariete atrapado en su interior desde marzo de 2011 y restablecer la plena operatividad de este punto clave de la línea. Ahora será el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que tenga que decir sí finalmente regresa o no.

“Desde mañana mismo comenzaremos un seguimiento intenso para que la propuesta aprobada hoy en el Congreso no caiga en saco roto”, ha afirmado Ibáñez .

Además, plantea la recuperación y modernización integral de la infraestructura, desde túneles y trincheras hasta puentes, pontones y viaductos, con el objetivo de reabrir completamente este eje industrial, comercial y turístico que conecta de forma directa Madrid y Burgos vía Aranda de Duero.

Durante su intervención, Ibáñez denunció “ocho años de la nada” desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, asegurando que tanto los ayuntamientos afectados como la Junta de Castilla y León han mostrado reiteradamente su disposición a colaborar.

El diputado popular criticó también las recientes declaraciones del ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, quien cifró el pasado 22 de febrero en 1.300 millones de euros el coste de la reapertura.

Una estimación que, según el PP, está “muy alejada” de la que manejan expertos ferroviarios y que busca “engordar” el presupuesto para justificar la negativa a abordar el proyecto.

En este sentido, los populares recordaron que incluso voces socialistas han cuestionado esos cálculos. La portavoz federal del PSOE y diputada burgalesa Esther Peña llegó a señalar en Aranda de Duero que las apreciaciones del ministro eran “una opinión que no se sustenta en absolutamente nada más” y reafirmó que la posición del Partido Socialista es “firme y contundente” a favor de la reapertura del directo.

La PNL subraya que esta conexión fue durante décadas, especialmente desde los años 70, una de las principales vías para el tráfico de mercancías entre el centro y el norte de España, así como hacia Francia y otros países europeos.

El PP defiende que su recuperación no debe medirse solo en términos de rentabilidad económica, sino también de rentabilidad social y equilibrio territorial, en línea con el reto demográfico que afronta Castilla y León.

Reproches

Pese al respaldo unánime, el debate estuvo marcado por los reproches. Desde Vox, el diputado Carlos Flores calificó la iniciativa de “electoralista” e “hipócrita”, aludiendo al inicio de la campaña electoral en Castilla y León y recordando que durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy tampoco se impulsó la reapertura. Aun así, anunció el voto favorable de su grupo en coherencia con su defensa del mundo rural.

En términos similares se expresó el PSOE, que también criticó que el PP no actuara cuando estaba en el Ejecutivo. Los socialistas recordaron que en 2015 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, descartó la reapertura por su elevado coste. “Nos traen algo de lo que no se han acordado en los últimos años”, reprocharon, aunque confirmaron su apoyo porque creen en el proyecto “no como hicieron ustedes”.

El diputado socialista por Burgos, Álvaro Morales, ha reiterado hoy el compromiso del Gobierno con la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos.

“Nuestro voto va a ser favor, porque creemos en el directo, no como ustedes, que no hicieron nada”, ha replicado al diputado del PP por Burgos Ángel Ibáñez.

Por su parte, Sumar mostró su disposición favorable, aunque con matices, señalando que cualquier reapertura debe analizarse con rigor técnico y planificación a largo plazo.