Alantre, el partido de izquierda leonesista inspirado en el éxito de CHA: "La gente busca opciones apegadas al territorio"

En un panorama político en el que las grandes marcas nacionales pierden fuelle en la izquierda, los partidos apegados al territorio emergen como una alternativa en auge. El éxito arrollador de la Chunta Aragonesista (CHA) en las elecciones autonómicas de Aragón del pasado 8 de febrero lo demuestra con claridad: duplicó sus escaños de 3 a 6 en las Cortes y firmó un resultado histórico, en un contexto de retroceso de las formaciones de izquierda con sede en Madrid.

Este viento territorial llega también ahora a Castilla y León, donde el partido Alantre, aliado y hermano de CHA, debuta con fuerza en las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Respaldado por la Chunta, Alantre aspira a replicar ese modelo de izquierda federalista y ecologista para combatir el abandono rural, la despoblación y el olvido. Con las demandas locales en el centro de su mensaje y sin ataduras nacionales, pretende sumarse a esa ola que apuesta por lo cercano para transformar las periferias.

Leonesismo y derechos sociales

El candidato de Alantre a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Abel Vergara, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para exponer las claves de un partido al que llegó por sus convicciones sociales y su apoyo a la autonomía leonesa.

"Soy un chico de Boñar, un pueblo al norte de León y llegué al partido por mis convicciones sociales y porque creo que la autonomía leonesa es algo bastante importante y la mayoría de partidos no quieren hablar de ello", señala, asegurando que su objetivo es poner sobre la mesa "tanto la defensa de la autonomía de León como los derechos sociales".

Vergara denuncia que otros partidos a la izquierda del PSOE no defienden la autonomía leonesa "con el mismo ahínco" y que, además, Alantre se centra en la defensa de una educación y sanidad públicas, de los derechos sociales y del derecho de los pueblos "a decidir su futuro".

Este joven, que trabaja en una gestoría administrativa en Barcelona, se sintió "expulsado" de su tierra al tener que marcharse a trabajar fuera después de meses buscando un trabajo relacionado con su formación, el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. "En León escasea mucho la oferta del trabajo y miles de jóvenes nos vemos obligados a irnos de nuestra tierra", lamenta, vinculando ese hecho con la decisión de encabezar la candidatura.

UPL "no se define"

El candidato de Alantre asegura que su partido nació "porque hay una parte considerable de la sociedad leonesa" que no ve representadas en la Unión del Pueblo Leonés (UPL), el principal partido leonesista y que cuenta con tres procuradores en las Cortes de Castilla y León, "todas sus convicciones políticas".

"Alentre nació para ocupar un espacio que no ocupaba nadie hasta ahora que es el de la defensa de la autonomía pero al mismo tiempo la defensa de los derechos sociales desde un punto de vista de izquierdas", señala.

Y apunta que UPL "es un partido regionalista, como puede ser por ejemplo Teruel Existe, pero que no se define ideológicamente en ningún aspecto".

"Nosotros tenemos esa defensa ideológica por bandera asemejada, por ejemplo, a otros partidos como Chunta Aragonesista", apunta. Además, se muestra dispuesto a hablar con otros partidos, como Podemos o Izquierda Unida, y muestra su satisfacción por el reciente apoyo del líder de la formación morada en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, a la autonomía leonesa, aunque considera que "llega tarde".

"Podemos tuvo en el pasado muchísima más representación de la que tiene actualmente y podía haber utilizado ese poder político que tuvo para poder cambiar las cosas", comenta.

CHA, un "referente"

Vergara asegura que la Chunta Aragonesista es "un referente" para Alantre. "La relación entre Alantre y CHA desde hace más de un año es bastante cercana y honesta, nos han ayudado mucho, sobre todo Jorge Pueyo a través de las preguntas que les formulábamos para poder trasladarlas al Congreso por falta de representación leonesa en las Cortes", señala.

Y apunta que les tienen como un "referente" porque el tablero político "está cambiando, sobre todo en la izquierda, y la gente se está dando cuenta de que los partidos que están apegados al territorio están defendiendo en primera instancia las políticas que necesitan esos territorios".

"Por desgracia hay partidos que por mucho que quieran los ciudadanos que representan a esos partidos en esos territorios cambiar las cosas, si desde su sede central les dicen que no, esas movilizaciones se paralizan. Por eso creemos que partidos como CHA representan muy bien lo que quiere la gente de izquierdas en cada territorio, que son políticas centradas en los intereses de la ciudadanía", añade.

El candidato de Alantre recuerda, no obstante, que CHA tiene un "largo recorrido" de cuatro décadas mientras que ellos acaban de empezar. "El camino se hace pasito a pasito, no creemos que vayamos a tener un éxito rotundo a la primera pero la implantación de partidos así es crucial para promover esta política honesta que rinda cuentas ante la ciudadanía y no ante la sede centralista de cada partido", asegura.

Lo público y el medio ambiente

Vergara asegura que se encuentran redactando el programa electoral para las elecciones del próximo 15 de marzo junto con "varias asociaciones" para "trasladar sus iniciativas" y subraya que uno de sus ejes principales es la defensa de lo público.

"En materia de derechos sociales defendemos recuperar lo público y dejar de privatizar tanto la sanidad como la educación o la asistencia a nuestros mayores, que es una de las lacras de nuestro sistema que acabará colapsando si no apostamos porque las personas más vulnerables de nuestra sociedad puedan acceder a estos servicios", asegura.

Alantre apuesta también por "defender el medio ambiente frente a políticas extractivistas". "Ya hemos luchado, junto con otras asociaciones, para paralizar proyectos que pretendían poner aerogeneradores gigantes en nuestra montaña junto a reservas de la biosfera y nuestra intención es proteger nuestro medio ambiente y que la transición ecológica sea justa y real", subraya Vergara.

Y defiende que León "no sea un lugar para poner todos estos macroproyectos para dar energía a otros lugares". "Que se proteja nuestro medio ambiente y haya una transición justa para todos", insiste.

Infraestructuras y lengua

Vergara asegura que León tiene un "grave problema" con la falta de infraestructuras. "La falta de entendimiento entre administraciones lleva lastrando durante décadas reivindicaciones justas que merece nuestra tierra", lamenta.

Y pone el foco en el tren de la Ruta de la Plata. "Hace 40 años que se desmanteló por completo y es absurdo que haya que hacer tres trasbordos para ir de Zamora a León mientras de Zamora a Madrid se va directo. Es alarmante también la situación del transporte ferroviario del Bierzo que necesita un empujón desde hace tiempo", apunta.

Alantre también defiende con pasión un futuro para la lengua leonesa y el gallego en El Bierzo. "Nuestra intención es intentar incentivar que las leonesas y leoneses puedan aprender y estudiar la lengua de León y también en El Bierzo el gallego. Queremos proteger esta cultura desde un punto de vista práctico y que la gente pueda defender la cultura que hay en su tierra y evitar que se pierdan tanto la lengua leonesa como el gallego leonés", apunta.

La lucha por la autonomía

Sobre la autonomía leonesa, el candidato señala que esa reivindicación "está en boca de todos últimamente" en la Región Leonesa y que "se está hablando más de ello ahora que en los últimos 40 años". "Un buen ejemplo son las divisiones dentro del PSOE de León, algunos están a favor, otros prefieren no posicionarse y terminan creando conflictos internos en el partido", apunta.

Con todo, se muestra consciente de que la autonomía leonesa "no se va a conseguir sin el apoyo de alguno de los grandes partidos" porque la reforma "requiere de una mayoría considerable". "Pero creo que tarde o temprano van a tener que virar en ese sentido porque la sociedad leonesa está cada vez más harta de que se ningunee su derecho", zanja. Una formación que aspira a lograr cada vez más implantación y a sumarse al auge de los partidos de izquierdas apegados al territorio.