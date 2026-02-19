El aeropuerto de León tendrá los mismos vuelos hasta 2029: denuncian el "inmovilismo" del contrato y exigen "ambición"

La plataforma 'Más Vuelos' ha denunciado este jueves el "inmovilismo" del nuevo contrato del aeropuerto de León y ha exigido "ambición real" tras conocerse que tendrá los mismos vuelos hasta 2029. "Estamos atónitos ante las decisiones tomadas por el Consorcio del Aeropuerto de León, en su reciente reunión convocada para la ampliación del contrato de la gestión de los vuelos del mismo", ha denunciado.

La plataforma ha asegurado que se trata de "una manifestación más del gatopardismo que parece invadir la sociedad leonesa o, al menos, a los responsables de la gestión de sus intereses". "Seguimos estando dispuestos, en eterna ceremonia de la confusión, a que todo cambie, para que todo siga igual, en atinadísima reflexión de Tomasi de Lampedusa ; o, sencillamente, a que hagamos como que algo cambia para que todo siga igual...", ha señalado.

'Más Vuelos' ha recordado que ha hecho "razonamientos, en sus notas y ruedas de prensa varias (incluso acompañados de los alcaldes más directamente afectados por el devenir del aeropuerto), sobre destinos, vuelos, horarios, contratos, facilidades a dar a otras compañías...".

"Además de nuestras demandas que parecen haber sido asumidas por la sociedad leonesa en su conjunto (la instalación del ILS Nivel III y la terminal de carga), absolutamente necesarias para que el aeropuerto despegue; erre que erre, seguimos cayendo en el cortoplacismo y en el inmovilismo. Deporte trasnochado", ha insistido.

"Piensen un poco en grande"

La plataforma se ha preguntado si este tipo de decisiones conducen a la "irrelevancia". "¿Nos daremos cuenta algún día de que, si no nos movemos y el mundo avanza, cada día estaremos más retrasados, hasta convertirnos en verdaderamente irrelevantes? ¿Y quién hará caso luego de alguien irrelevante? ¿O es que ya nos lo creemos nosotros mismos?", ha señalado.

Y ha pedido a los responsables del Consorcio que "eleven un poco el tiro" y "ajusten sus demandas a las necesidades de esta sociedad que no desea otra cosa que vislumbrar un futuro con un poco más de luz de la que ahora se filtra entre tanta tormenta". "Piensen un poco en grande; confíen en la sociedad de la que son responsables y exijan conforme a lo que se espera de un representante público, sin gatopardismos", ha añadido.

'Más Vuelos' ha señalado también que deben "apear todo tipo de complejo". "Si nos pensamos importantes, actuaremos como importantes; si nos valoramos a nosotros mismos, actuaremos en función de esas características. No pidamos más que nadie, pero tampoco consintamos que nos den menos que a cualquiera. Ya ni los perros se conforman solo con las migajas que caen de la mesa de los señores. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie", ha zanjado la asociación.