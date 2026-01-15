El aeropuerto de León, atrapado en la niebla: vuelos desviados, traslados en bus y Óscar Puente sin hacer caso por tres veces

Una vez más, la historia se repite. Un vuelo comercial con destino León no pudo aterrizar en el aeropuerto de La Virgen del Camino y tuvo que ser desviado a Asturias.

En esta ocasión fue el vuelo procedente de Barcelona, que acabó tomando tierra en el aeropuerto de Avilés debido a la niebla.

El motivo no es nuevo. El aeropuerto leonés sigue operando con un sistema de aterrizaje instrumental (ILS) básico de Nivel I, obsoleto y con 21 años de antigüedad, algo que es insuficiente para garantizar operaciones seguras en condiciones meteorológicas adversas.

El resultado es un aeropuerto infrautilizado, poco fiable para las aerolíneas y frustrante para los pasajeros, que ven cómo cada otoño e invierno los desvíos se convierten en rutina.

Una situación que, según colectivos ciudadanos, empresarios y agentes sociales, solo puede resolverse con una decisión política que sigue sin llegar. La llave la tiene el ministro de Transportes, Óscar Puente, pero hasta tres veces han solicitado una reunión con él, y de momento no llega.

León vive días de poca visibilidad por la niebla, la lluvia o incluso la nieve, algo que es

habitual durante los meses fríos. Así, los pilotos no pueden aterrizar con el actual ILS Nivel I. La consecuencia es inmediata y el avión se desvía a aeropuertos cercanos, principalmente Avilés o Valladolid, con el consiguiente trastorno para los viajeros, que deben completar el trayecto por carretera o reorganizar sus conexiones.

Según datos manejados por la plataforma Más vuelos, más futuro para León, solo en 2024 se desviaron 16 vuelos comerciales, 14 de ellos a Avilés y dos a Valladolid. En los primeros días de 2025 ya se habían producido dos nuevos desvíos, lo que confirma que el problema no es coyuntural, sino estructural.

“Desde 2023 hasta hoy se han desviado muchísimos aviones. Esto no es un hecho aislado, es un problema constante”, denuncia Pedro Álvarez Vallejo, presidente de la plataforma ciudadana a EL ESPAÑOL Castilla y León.

Entre los casos más graves está el ocurrido en noviembre del pasado año, cuando un vuelo medicalizado que transportaba órganos para un trasplante no pudo aterrizar en León por la niebla. El avión, procedente de Barcelona, tuvo que desviarse, comprometiendo una operación crítica en la que el tiempo es un factor vital.

“Ese día quedó claro que no hablamos solo de turismo o comodidad, hablamos de seguridad, de servicios esenciales y de igualdad territorial”, subraya Álvarez Vallejo.

León, el único aeropuerto del noroeste sin ILS III

El aeropuerto de León es hoy el único del noroeste de España que sigue operando con un ILS de Nivel I. El resto de los aeropuertos cercanos ya cuentan con ILS Nivel III, un sistema moderno que permite aterrizajes con visibilidad prácticamente nula y garantiza la operatividad incluso en condiciones meteorológicas extremas.

“No pedimos nada extraordinario. Pedimos lo mismo que ya tienen otros aeropuertos. Valladolid lo tiene, Asturias lo tiene. Solo queda León”, explica el presidente de la plataforma.

La plataforma ciudadana Más vuelos, más futuro para León nació en 2011 con un objetivo claro: dotar al aeropuerto de actividad real y futuro. Desde entonces ha mantenido reuniones con empresarios, sindicatos, partidos políticos, la Cámara de Comercio, el consorcio del aeropuerto y distintas administraciones.

Entre sus logros destacan la salida del Club de los 60 desde León —que antes se gestionaba desde Valladolid— y la puesta en marcha del vuelo a Palma de Mallorca, una reivindicación histórica.

¿Qué es el ILS?

Sin embargo, el gran escollo sigue siendo el mismo: el sistema ILS. “El ILS es la piedra angular de cualquier aeropuerto. Sin un ILS moderno no hay pasajeros, no hay mercancías y no hay futuro”, afirma con rotundidad Álvarez Vallejo.

La plataforma ha solicitado hasta tres reuniones formales con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, mediante cartas registradas desde marzo de 2025. También se han dirigido a la Subdelegación del Gobierno, pero no han recibido respuesta.

“No sabemos el motivo. Hemos explicado por escrito por qué queríamos esa reunión y nunca nos han contestado”, lamenta el presidente de la plataforma, que cree que no tiene nada que ver la descendencia vallisoletana del actual ministro y sus continuas polémicas con León.

“No, me niego a pensar que esto tiene algo que ver. Es un ministro de España y se debe a todos, ya sea de León, Valladolid, Zamora o Extremadura”, argumenta.

Para el colectivo, la situación es clara y en estos momentos la decisión está en manos del Gobierno de España, a través del Ministerio y de AENA.

“Quien tiene que darle al botón es el Ministerio de Transportes. Esto es una decisión política, no técnica ni económica”, insiste.

En el próximo plan DORA 2027-2031, AENA prevé invertir cerca de 300.000 millones de euros en aeropuertos españoles. Sin embargo, para León solo se contempla la renovación de la pista, dejando fuera el ILS moderno y la futura terminal de carga aérea.

“Si no se incluye el ILS en el DORA, lo demás no sirve de nada. La carga aérea también necesita un ILS III”, advierte Álvarez Vallejo.

El proyecto de terminal de carga aérea es otro de los grandes ejes de futuro del aeropuerto leonés. Empresas logísticas han mostrado interés, y el propio consorcio reconoce contactos, pero sin un sistema de aterrizaje avanzado el proyecto corre el riesgo de quedarse “en un cajón”, como ocurrió con otros planes industriales en la provincia.

“Si no se pone el ILS, ninguna compañía aérea va a apostar por León. No van a asumir desvíos constantes en otoño e invierno”, explica el presidente de la plataforma.

Pasajeros perjudicados y pérdida de competitividad

Los testimonios de pasajeros afectados se repiten, por ejemplo, desvíos inesperados, traslados en autobús, horas perdidas y conexiones rotas.

“Hay gente que ha tenido que llegar desde Avilés o Valladolid por carretera, con el trastorno que eso supone. Otros han perdido enlaces o compromisos laborales”, señala Álvarez Vallejo.

Aun así, el potencial está ahí. Según la plataforma, el aeropuerto de León podría superar los 100.000 pasajeros anuales si contara con un sistema fiable y más de una aerolínea operando.

La plataforma insiste en que esta no es una batalla partidista. En sus actos y ruedas de prensa han participado alcaldes y representantes del PSOE, PP y UPL, así como sindicatos y patronales.

“Esto no va de colores políticos. Va de León. O vamos todos unidos o no lo conseguiremos”, concluye su presidente que lo deja claro: “Si no se soluciona, da la sensación de que no interesa que el aeropuerto de León funcione”.