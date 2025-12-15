León denuncia la “vergüenza” de su aeropuerto y lo compara con el de Valladolid: “Allí Óscar Puente sí da vía libre”

La plataforma ciudadana “Más Vuelos, Más Futuro para León” ha vuelto a poner el foco sobre la situación del Aeropuerto de León – Virgen del Camino, denunciando que sigue infrautilizado y con un sistema de aterrizaje ILS Nivel I, obsoleto y con 21 años de antigüedad, incapaz de hacer frente a condiciones meteorológicas adversas.

Este pasado domingo y lunes, dos vuelos procedentes de Barcelona tuvieron que ser desviados a Avilés debido a la niebla, evidenciando la precariedad del sistema de aterrizaje.

La plataforma califica esta situación como “una vergüenza”, sobre todo en comparación con el aeropuerto de Valladolid, donde el Ministro Óscar Puente ha dado “vía libre” a la instalación de un ILS de última generación Nivel III, “mucho más seguro”.

Desde Más Vuelos denuncian que en León, a pesar de la urgencia, se ponen “trabas y excusas” para actualizar el sistema, alegando que requiere infraestructuras más complejas o tripulaciones habilitadas, algo que consideran inaceptable.

“No se dan cuenta de que la sociedad leonesa exige compromisos reales con esta provincia, ¿cómo es posible que nos traten tan mal?”, cuestionan desde la plataforma.

En su opinión, el aeropuerto de la Virgen del Camino lleva años arrastrando problemas con el ILS Nivel I, afectando no solo a vuelos comerciales, sino también a vuelos privados de trasplantes y a la futura terminal de mercancías del Noroeste Español.

Sin avances

“La Diputación provincial aseguró hace casi un año que pelearía por la renovación del sistema, pero a día de hoy, diciembre de 2025, no hay avances”, lamentan.

Además, la plataforma critica que en el Plan DORA III (2027-2031), con una inversión prevista de casi 13.000 millones de euros, AENA solo contempla mejoras en la pista, sin incluir la instalación de un ILS Nivel III, la construcción de la terminal de carga aérea del Noroeste ni la ampliación de la pista en 1.000 metros.

Según la plataforma, una inversión de 50 a 100 millones de euros en León supondría apenas una “calderilla” frente al total, pero demostraría voluntad política.

“Los leoneses merecen que las administraciones se comprometan de una vez con esta provincia, y que las palabras se conviertan en hechos”, concluyen desde Más Vuelos, reclamando acciones concretas y urgentes para que el aeropuerto deje de ser un proyecto infrautilizado y obsoleto.